В Архангельской области устроят общественные обсуждения строительства полигона «Шиес»

В Архангельской области пройдут общественные обсуждения проекта мусорного полигона в районе станции Шиес, заявил губернатор региона Игорь Орлов. «Поручение президента будет исполнено. К 1 сентября мы представим доклад. По завершении изысканий и формирования проектной документации, как того требует законодательство, будут проведены общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду»,— сказал господин Орлов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 23 июля, президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области по поводу строительства мусорного полигона. Ответственными за выполнение поручения назначены господин Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин. Они должны подготовить доклад до 1 сентября 2019 года.

В комментарии “Ъ FM” господин Орлов заявил, что речь о мусорном полигоне пока вообще не идет. «Речь идет некоем объекте, проектное решение по которому еще только формулируется»,— сказал он. По словам господина Орлова, власти региона не давали никаких разрешений на строительство, и никаких строек на этом объекте не велось.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов — “Ъ FM”: Я не знаю ни про какой мусор, сударыня. Мне неизвестно ни про какой мусор. Это ваша интерпретация того, что касается, что вроде где-то что-то должно быть. Речь идет о некоем грузе, ну, очень тяжело говорить, что это будет, поскольку речь не о морфологии, ни о структуре, ни о виде этого, того что будет туда отгружаться, пока еще не существует. Есть только очень предварительные, очень ориентировочные оценки того, что там может быть. Мы не давали никаких разрешений на строительство, никаких строек на этом объекте не велось, и вестись не может до завершения всех законных процедур.

Жители Архангельской области протестуют против завоза отходов из Москвы и строительства мусорного полигона в районе станции Шиес с декабря 2018 года. 16 мая президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, пообещал обсудить эту проблему и с главой Архангельской области, и с мэром Москвы. По его мнению, решения о вывозе мусора должны приниматься так, чтобы не вредить людям.

Почему строительство полигона вызвало массовые протесты — в материале “Ъ” «Это тайга, а не Манежная площадь».