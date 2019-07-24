Провожатель дела Терезы Мэй

Завершать «развод» Великобритании с Евросоюзом теперь придется экс-главе МИДа страны Борису Джонсону: он одержал победу в борьбе за кресло главы Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьер-министра страны. Борис Джонсон обещает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 октября — «со сделкой с Брюсселем или без нее». Отношения же с Россией вряд ли претерпят кардинальные изменения: и возглавляя МИД, и после ухода с этого поста господин Джонсон не раз выступал с жесткими высказываниями в адрес Москвы, хотя при этом и называл себя «убежденным русофилом».

Новым лидером правящей Консервативной партии стал Борис Джонсон. Об этом во вторник объявила Шерил Гиллан, исполняющая обязанности председателя Комитета 1922, который объединяет депутатов-консерваторов, не входящих в правительство. После этого господин Джонсон выступил с короткой речью в конференц-центре имени королевы Елизаветы в двух шагах от парламента. «Сегодня, на переломном этапе нашей истории, мы должны примирить в себе два благородных инстинкта: дружбу с европейскими союзниками и одновременное стремление к самоуправлению в этой стране… Я не верю, что два этих желания несовместимы»,— заверил он. «Он будет великолепен»,— одним из первых поздравил политика у себя в Twitter президент США Дональд Трамп.

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Именно Борис Джонсон изначально считался фаворитом партийной предвыборной гонки. Теперь же экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона будет не только лидером консерваторов, но и премьер-министром страны. При этом к власти господин Джонсон пришел по итогам внутрипартийного голосования. Премьер-министра для 66,4 млн британцев фактически выбрали всего 160 тыс. консерваторов, усредненный портрет которых профессор Тим Бэйл из Лондонского университета Queen Mary рисует так: «Белые, пожилые, богатые».

Необходимость проведения выборов возникла после того, как предшественница Бориса Джонсона Тереза Мэй анонсировала свою отставку. «Я уверена: если вы в демократии даете людям сделать выбор, то обязаны выполнить их решение. Я приложила все усилия, чтобы сделать это. К сожалению, у меня не получилось»,— заявила она. По мнению британской прессы и многих избирателей, премьер-министр не проявила в переговорах с Брюсселем той смелости и силы характера, которых от нее ожидали. Главной ошибкой госпожи Мэй обозреватели BBC считают решение организовать в 2017 году досрочные парламентские выборы, в результате которых возглавляемые ею консерваторы лишились в парламенте большинства.

С самого начала Борис Джонсон был яркой фигурой в кампании за выход из Евросоюза, а после — громким критиком подготовленной госпожой Мэй сделки по «Брекситу». Своим избирателям он пообещал возобновить переговоры с Брюсселем, чтобы выход Британии из ЕС состоялся на более выгодных для Лондона условиях. Ранее он также критиковал так называемый бэкстоп — режим пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода «Брексита». «Если у Бориса Джонсона и британского правительства есть какие-то альтернативные бэкстопу предложения, которые могли бы справляться с теми же задачами, мы и ЕС с радостью их рассмотрим»,— парировал в беседе с “Ъ” глава МИД Республики Ирландия Саймон Ковени.

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Кроме того, политик обещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд), пока Лондон не согласует новое соглашение.

В любом случае, со сделкой или без нее, Соединенное Королевство, как утверждает Борис Джонсон, покинет Евросоюз 31 октября. Именно эта дата была согласована ранее Лондоном и Брюсселем.

Позиция Бориса Джонсона уже привела к ряду отставок. Так, о решении добровольно покинуть свой пост объявил министр финансов Филип Хэммонд. Он считается лидером лагеря сторонников сохранения тесных связей с ЕС в рядах консерваторов и заявил, что никогда не подписался бы на выход без сделки 31 октября.

Еще один вопрос — будущее отношений между Лондоном и Вашингтоном. Напомним, что у президента США Дональда Трампа были непростые отношения с Терезой Мэй: глава Белого дома ранее критиковал ее в выступлениях и на своей странице в Twitter. К Борису Джонсону же отношение иное. Дональд Трамп несколько раз выражал желание «увидеть Джонсона на месте премьера Великобритании». Тот, в свою очередь, говорил о важности подписания с США договора о свободной торговле, который бы компенсировал возможные потери Британии от выхода из ЕС. В связи с этим стоит отметить и недавнее молчание господина Джонсона по поводу скандала вокруг британского посла в Вашингтоне Кима Даррока. Конфликт разразился после утечки конфиденциальных дипломатических сообщений посла, в которых тот описывал администрацию Трампа как «неспособную и неряшливую», что вызвало гнев президента США. История с отставкой посла под нажимом американцев была интерпретирована многими британцами как национальное унижение, но Борис Джонсон, в отличие, например, от Терезы Мэй, Кима Даррока публично поддержать отказался.

А вот серьезных изменений в отношениях с Россией при новом премьере вряд ли стоит ожидать.

Борис Джонсон, хотя и называл себя «убежденным русофилом», не раз выступал с жесткими высказываниями в адрес России.

В 2016 году, комментируя деятельность военных РФ в Сирии, он говорил: «Если Россия продолжит двигаться по своему нынешнему пути, я считаю, что эта великая страна может стать нацией-изгоем». В 2018 году господин Джонсон спровоцировал скандал, сравнив чемпионат мира по футболу в РФ с Олимпиадой 1936 года в гитлеровской Германии. А недавно он вступил в заочную перепалку с президентом РФ Владимиром Путиным, заявившим, что «либеральная идея изжила себя». В своей колонке в газете The Telegraph Борис Джонсон написал: либерализм жив и способствует «процветанию в невиданных предыдущими поколениями масштабах».

В Москве Бориса Джонсона давно и хорошо знают. Оценивая его вклад как главы МИДа в развитие британо-российских отношений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее признал: он «весьма и весьма скромный, если не сказать большего». Впрочем, некоторого потепления в Москве все-таки не исключают. Еще в июне в эфире программы «Вести в субботу» Владимир Путин отметил: российские власти будут работать с любым человеком на посту британского премьера, если он «захочет работать» с Москвой. По словам президента, представители британского бизнеса в разговоре с ним утверждали, что хотят «работать и расширять свое присутствие на российском рынке». «Надеюсь, что и политическое руководство (Великобритании.— “Ъ”), осознавая это, будет соответствующим образом реагировать»,— резюмировал Владимир Путин.

Иван Тарханов