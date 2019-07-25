Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы

Государственная дума в весеннюю сессию рассмотрела 586 законопроектов, из которых приняла 325, оставив в думском «портфеле» 1240 законодательных инициатив, подвел итоги работы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. От прошлых созывов, по словам спикера, осталось лишь 38 нерассмотренных законопроектов.

«У нас с вами повестка была насыщенная, принято 325 законов. Все они важные и решают вопросы экономики, международной политики, 280 из них направлено непосредственно на улучшение качества жизни, на решение проблем людей, защиту прав граждан»,— сказал господин Володин.

Всего в весеннюю сессию было внесено 662 законопроекта, из них 153 — правительством России.

К осенней сессии Думы, которая откроется 10 сентября, уже готово для рассмотрения 244 законопроекта. При этом приоритетом в работе законодательного органа, по словам его спикера, должна стать практика принятия прямых законов. После закрытия весенней сессии депутатам предстоит неделя работы в регионах.

Краткий обзор основных законодательных изменений читайте в материале “Ъ” «Что ждет россиян в июле 2019 года».