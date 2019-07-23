Сенат утвердил Марка Эспера главой Пентагона

Сенат США утвердил Марка Эспера на посту министра обороны США. Как сообщает The Washington Post, за его кандидатуру проголосовало 90 сенаторов, восемь выступили против. Ранее господин Эспер являлся исполняющим обязанности главы Пентагона.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить министром обороны Марка Эспера, работавшего до этого штатным лоббистом в компании Raytheon. Назначение господина Эспера стало возможным после того, как действующий и.о. министра Патрик Шанахан отказался от продолжения процедуры утверждения его кандидатуры на эту должность в Конгрессе. Причиной стали обвинения чиновника в домашнем насилии, о которых Белый дом не проинформировал Конгресс. Господин Трамп назвал его «замечательным человеком», который «переживает сложные времена».

Господин Шанахан сменил в должности министра обороны Джеймса Мэттиса, который покинул пост главы Пентагона в декабре 2018 года.

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