Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group на рынках транспорта и еды составит прямую конкуренцию «Яндексу», с которым банк развивает общий бизнес в сфере электронной торговли. При этом новый бизнес потребует от Сбербанка существенных инвестиций, если «Ситимобил» претендует на «дуополию» на рынке с «Яндекс.Такси», считают аналитики. Конкуренты этих сервисов уже готовятся к новому витку ценовой войны.

Главным прямым конкурентом нового СП Сбербанка и Mail.ru Group станет «Яндекс», следует из справки о сделке аналитиков «ВТБ Капитал». Это одна из причин, по которым сделка выглядит для Сбербанка, уже развивающего бизнес с «Яндексом», «слегка негативной», полагают аналитики.

Сбербанк и Mail.ru Group 25 июля объявили, что намерены создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка). В сделку может также войти сервис доставки продуктов Instamart, такая возможность обсуждается, вопрос будет решаться отдельно, уточнил первый зампред Сбербанка Лев Хасис (ранее он инвестировал в этот сервис, в том числе вместе с Mail.ru Group).

Стороны получат в СП по 50%. Обязывающее соглашение планируется подписать осенью.

Вложения Сбербанка и Mail.ru Group могут достичь 64 млрд руб., если Delivery Club и «Ситимобил» в течение 12 месяцев выполнят поставленные KPI. Оценка СП может составить 100 млрд руб., прогнозируют участники сделки.

«Яндекс» присутствует на этих рынках в основном через СП с американской Uber: компании контролируют 61% и 38% соответственно в «Яндекс.Такси», развивающем одноименный сервис и владеющем «Яндекс.Едой». Сбербанк развивает с «Яндексом» бизнес в сфере онлайн-торговли: в апреле 2018 года стороны закрыли сделку по созданию СП на базе «Яндекс.Маркета». Сбербанк вложил в него 30 млрд руб., получив 45% компании. Еще 45% остались у «Яндекса», 10% заложены на опционный фонд для команды.

Сбербанк «сделал проактивный шаг в направлении решения "дилеммы узника" с "Яндексом", учитывая недавние сообщения в СМИ», указывает «ВТБ Капитал». О недовольстве Сбербанка партнерством с «Яндексом» в начале июля сообщал The Bell, собеседники “Ъ” также слышали об этом. Позднее Лев Хасис опровергал эту информацию. 25 июля в ходе телефонной конференции он также заверил, что партнерство с Mail.ru Group не помешает сотрудничеству банка с «Яндексом»: «Многие пытаются на этой почве спекулировать и противопоставлять наше партнерство с Mail.ru Group нашему партнерству с "Яндексом". Я думаю, что это делать неправильно».

«Яндекс» теперь может смотреть в сторону других банковских партнеров, среди которых наиболее вероятный — TSC Group (Тинькофф-банк), указывается в справке «ВТБ Капитала».

Ранее партнерство TCS Group и «Яндекса» называли потенциально выгодным для обеих сторон аналитики Альфа-банка, сообщал Forbes. В «Яндексе» отрицали подобные планы, шутив про возможное сотрудничество в рамках «Яндекс.Пива». В TSC Group отказались комментировать «теоретические изыскания аналитиков».

Вторая потенциальная проблема для Сбербанка — возможные вопросы к распределению капитала, считают в «ВТБ Капитале». Масштабирование совместного с Mail.ru Group бизнеса, вероятно, потребует больших инвестиций и может негативно отразиться на возврате на капитал в среднесрочной перспективе. «Ситимобил» пока что относительно маленький игрок, занимающий вторую позицию в Москве (доля 24,5% по данным на 2018 год, у «Яндекс.Такси» — 56,5%), потребуются значительные инвестиции, чтобы масштабировать его до сопоставимых с «Яндекс.Такси» размеров, считают аналитики. При этом «дуополия» на рынке такси возможна, а вот экономика рынка доставки еды располагает к сценарию «победитель забирает все», констатируют в «ВТБ Капитале».

Участники рынка такси сдержанно отреагировали на новости. Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян назвал конкуренцию двигателем бизнеса. Гендиректор Gett Дэйв Вайсер отметил, что ценовая война на рынке будет длиться еще долго и сейчас выходит на новый виток.

Дмитрий Шестоперов