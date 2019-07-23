Блогосостояние растет на глазах

Россияне все больше зарабатывают в мессенджерах и социальных сетях: по итогам первого полугодия 2019 года объем продаж товаров через блогеров и «лидеров мнений», по данным аналитиков, достиг 60 млрд руб. Самой быстрорастущей площадкой стал блокируемый в стране Telegram, по темпам роста продаж обогнавший более популярные, но уже нагруженные рекламой YouTube и Instagram. Блогеры все более востребованы среди рекламодателей на фоне отсутствия роста реальных зарплат населения, подтверждают участники рынка.

По итогам первой половины 2019 года объем онлайн-продаж товаров через «лидеров мнений» составил в России около 60 млрд руб., подсчитали аналитики российского подразделения Admitad. Как уточнил представитель компании, оценка учитывает все каналы контентного маркетинга, то есть социальные сети, блоги, мессенджеры, форумы и YouTube.

Больше всего по модели CPA (Cost per Action — оплата действий пользователя на сайте рекламодателя) растут продажи через мессенджеры, причем более 90% генерируют Telegram-каналы. За полгода в партнерской сети Admitad они выросли на 57% к уровню прошлого года, до 520 млн руб. (согласно данным Adindex по итогам 2018 года, Admitad занимает 71,8% рынка СРА-маркетинга в сегменте e-commerce). Через мессенджеры чаще всего продают цифровую электронику и бытовую технику, на которые приходится 71% объема продаж через этот канал. 11% продаж занимают одежда и обувь, 8% — спортивные товары.

В то же время больше года блокируемый в России Telegram по аудитории все еще уступает другим мессенджерам. По данным Mediascope, в апреле 2019 года месячная аудитория Telegram составила более 12 млн россиян (возраст 12–64 лет в городах с населением более 100 тыс. человек), Viber — 21,7 млн, WhatsApp — 33,5 млн. Как ранее заявлял вице-премьер РФ Максим Акимов, Роскомнадзор не оставил задачу блокировки Telegram и работает над новым техническим решением, которое не будет связано с IP-протоколами.

Продажи по модели CPA через социальные сети растут медленнее — на 21% за полгода, их общая сумма в Admitad оценивается в 539 млн руб. Более 50% онлайн-продаж приходится на «ВКонтакте», их рост в этой сети в первом полугодии составил 53%. Еще более активно в России растут продажи через Twitter — на 141%. На Instagram пока приходится не более 5% от общего объема продаж из социальных сетей — это связано с ограничениями сервиса по использованию рекламных инструментов, из-за которых в нем нельзя использовать активные ссылки, поясняют в Admitad. При этом многие блогеры используют Instagram для привлечения аудитории, а затем ведут ее на другие площадки, например, в те же группы «ВКонтакте», говорят в компании.

Продажи через YouTube в первом полугодии выросли на 13% и составили в сети Admitad 443 млн руб. В YouTube-каналах лидируют магазины с товарами из Китая, на долю которых пришлось более половины продаж — 52%, или 226 млн руб.

Число интеграций в контент блогеров в «Одноклассниках» заметно выросло за последние два года, подтверждает представитель социальной сети, так продвигаются контентные онлайн-сервисы, финансовые и информационные продукты. Наиболее эффективны прямые продажи через инфлюенсеров, когда контент и реклама полностью соответствуют друг другу, отмечает представитель «Одноклассников»: например, при интеграции финансовых продуктов в сюжеты о женских тратах.

Рост продаж по CPA через мессенджеры связан в первую очередь с формой оплаты — за конечное действие, считает коммерческий директор People & Screens (входит в Dentsu Aegis Network Russia) Екатерина Полякова. С учетом отсутствия роста реальных зарплат населения этот канал продолжает пользоваться популярностью у рекламодателей, констатирует она.

По данным платформы для работы с блогерами Epicstars, в 2017 году в России рекламодатели вложили в influence-маркетинг (создание спроса с помощью «лидеров мнений») более 3 млрд руб., в 2018 году — более 5 млрд руб., а в 2019-м эти темпы роста как минимум сохранятся. Спрос на Telegram связан с тем, что там «прогрессивная, активная и платежеспособная аудитория», хотя она и сравнительно небольшая, говорит PR-директор компании Юлия Магась. «Важно, что создание контента, в том числе рекламного, в Telegram намного проще, чем в Instagram или YouTube,— не нужно снимать видео или делать невероятные фото, достаточно просто написать текст и прикрепить ссылку»,— поясняет она.

Пока лидером на рынке остается Instagram, Telegram вряд ли сможет стать равнозначной с социальными сетями площадкой для influence-маркетинга, активность в нем спадает, считает гендиректор агентства Hello Blogger Татьяна Иванова. «Тот же Instagram уже почти полностью превратился в онлайн-ритейлера. Telegram не обладает и половиной инструментария социальных сетей»,— категорична она.

Мессенджеры действительно растут быстрее, так как это рост с низкой базы, указывает гендиректор агентства Happy Monday Family Евгений Сафонов. «Instagram и YouTube, особенно в сегменте топовых блогеров, перенасыщены рекламой и не могут расти такими же темпами. В отличие от них Telegram не перегружен рекламными предложениями и получает максимум внимания аудитории»,— считает он. В то же время по емкости коммерческих каналов Telegram еще далеко до лидирующих социальных сетей — реклама в мессенджере «похожа на рекламу у микроинфлюенсеров (блогеры с аудиторией до 100 тыс. подписчиков), до которых крупные бренды еще не добрались».

Валерия Лебедева