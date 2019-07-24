В Москве задержали Алексея Навального

Полиция в Москве задержала оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В своем Instagram политик сообщил, что вышел на пробежку, но у подъезда его ждал «маленький автобус с ОМОНом». Сейчас он находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы.

Адвокат политика Ольга Михайлова сказала «Интерфаксу», что Алексея Навального задержали за повторное нарушение правил с организации несогласованного публичного мероприятия (ч.8 ст.20.2 КОАП РФ). Она отметила, что ей не известны детали задержания, но не исключила, что оно может быть связано с запланированной на 27 июля акцией в Москве.

Повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга или шествия предусматривает наказание для граждан как в виде штрафа от 150 до 300 тыс. руб., так и в виде административного ареста на срок до 30 суток.

20 июля на проспекте Сахарова Алексей Навальный во время митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму выдвинул ультиматум Мосгоризбиркому. Он заявил: «Если за неделю не зарегистрируют (оппозиционеров на выборах в Мосгордуму.— “Ъ”), то в следующую субботу выйдем к мэрии».

Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа стало превышение количества забракованных подписей избирателей.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «ЦИК уполномочен наблюдать».