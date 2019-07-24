Московские художники попали под реновацию

Московский союз художников (МСХ) опасается, что около 500 из 1,2 тыс. действующих в Москве творческих мастерских могут попасть под снос по программе реновации, а художники не получат взамен помещений для творческой деятельности. Эти помещения были выделены еще в советское время, а художники занимают их на праве безвозмездного пользования до 2025 года. В столичной администрации говорят, что с арендаторами оформят имущественные отношения «на другие помещения», однако в МСХ относятся с недоверием к этим заявлениям. В «Опоре России» опасения разделяют.

Как минимум 700 художников, работающих в 500 творческих мастерских в разных районах Москвы, могут лишиться своего места работы, заявили в МСХ. Такие опасения, говорит руководитель юридической службы МСХ Василий Цветков, появились после первых сообщений о запуске столичной программы реновации (утверждена властями в 2017 году; в списке под снос значатся 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м). «Мы начали писать письма мэру Сергею Собянину, понимая, что программа заденет мастерские в любом случае, но внятного ответа не получили»,— рассказал он “Ъ”. Департамент городского имущества Москвы направил в адрес Московского союза художников ответ, из которого следовало, что вопрос о предоставлении мастерских «взамен изымаемых в связи с реновацией нежилых помещений» может быть рассмотрен ведомством лишь после определения «доли Москвы в объектах нового строительства».

Помещения под мастерские начали выделяться в Москве в 1960-х годах членам творческих союзов художников и скульпторов. Упорядочен этот процесс был в 1972 году решением исполкома Моссовета №44/31 «Об укреплении материально-технической базы Московской организации художников РСФСР». В 1993 году в указе президента РФ «О дополнительных мерах поддержки культуры и искусства» рекомендовалось передавать в «бессрочное и безвозмездное пользование творческим союзам здания и объекты социально-культурного назначения, находящиеся в госсобственности». Сейчас в Москве насчитывается около 1,2 тыс. мастерских, они находятся в собственности города. У художников, поясняют в МСХ, есть право безвозмездного пользования помещениями до 2025 года.

Мастерские художников фигурируют и в столичных нормативных актах. Так, в постановлении правительства Москвы №262 в 2000 году был утвержден норматив «об индивидуальных творческих студиях (мастерских)»: в случае их изъятия город обязывался предоставить равноценную замену. Сейчас этот документ признан утратившим силу вместе с приложением о передаче студий художникам, архитекторам и дизайнерам «в безвозмездное пользование и аренду». Новое положение о мастерских принято так и не было.

«Если в рамках программы реновации на момент переселения многоквартирного дома, попавшего в программу, будут арендованы нежилые помещения, находящиеся в собственности города, с арендаторами будут оформлены имущественные отношения на другие помещения, находящиеся в собственности Москвы»,— прокомментировали “Ъ” опасения художников в департаменте имущества Москвы. Однако Василий Цветков считает защищенными лишь «права арендаторов», а художники пользуются помещениями на основании договора безвозмездного пользования.

«Художники занимают первые этажи или подвальные помещения, которые город продает или сдает за приличные деньги,— говорит глава бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский.— Экономической выгоды городу они не приносят, а культурная считается незначительной». По этой причине, считает он, Москва не будет выдавать художникам новые равнозначные помещения. Василий Цветков же опасается, что художникам мастерские не выдадут вовсе. По словам господина Петропольского, если художники останутся без мастерских, то «пропадут как специалисты, у которых нет возможности творить». «Художники как проявление культуры обязаны существовать на льготных условиях»,— добавляет он.

Николай Борисов