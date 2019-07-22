Охотминимум введут по максимуму

Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием. Действующие правила «не гарантируют приобретения гражданином минимального необходимого для осуществления охоты набора знаний и навыков и являются формальной процедурой», объясняют в ведомстве. «Без необходимого обучения мы сейчас имеем армию стрелков, которые не знают ни биологию животных, ни их ценность»,— подтверждают в Росохотрыболовсоюзе. Не исключено, что с введением полноценного экзамена в России могут появиться и охотшколы или образовательные курсы для будущих охотников — по аналогии с автошколами.

Проект поправок, усложняющих процедуру получения охотничьего билета, разработан Минприроды и дорабатывается по поступившим замечаниям федеральных органов исполнительной власти, заявили “Ъ” в природоохранном ведомстве. Так, законопроект предусматривает необходимость проверки знания требований охотминимума гражданами, которые хотят получить охотничий билет. Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.

В декабре 2018 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что действующий порядок получения охотничьего оружия требует ужесточения.

«Чтобы получить права и научиться ездить, человек должен пройти обучение и получить права,— заявил, в частности, господин Кобылкин.— А тут человек может просто взять справку от врача, что он вменяемый, и по охотничьему минимуму получить разрешение на оружие. Я считаю, что это надо менять».

В июне господин Кобылкин заявил ТАСС, что изменения будут введены в ближайшее время. Отметим, инициативы ужесточения процедуры получения охотбилета выдвигали также предшественники господина Кобылкина на посту министра природных ресурсов Юрий Трутнев и Сергей Донской. Однако дальше обсуждения поправок дело не продвинулось.

Сейчас в России зарегистрировано более 4,5 млн охотников. Согласно закону «Об охоте», получить охотбилет может любой желающий, «обладающий гражданской дееспособностью, не имеющий непогашенной судимости за совершение умышленного преступления и ознакомившийся с требованиями охотминимума». Заявление на получение билета можно подать через МФЦ или портал госуслуг. При получении документа будущему охотнику необходимо лишь расписаться, что с требованиями охотминимума он ознакомился. Охотбилет дает охотнику возможность получить разрешение, в частности, на спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также на пневматическое охотничье оружие. Для этого охотнику необходимо медицинское подтверждение, а также заключение комиссии об уровне знаний по технике безопасности использования и хранения охотничьего оружия. «В этих эмвэдэшных школах за 5 тыс. руб. человеку просто показали пистолет и дали бумагу за деньги, что он теперь умеет обращаться с оружием,— говорит биолог-охотовед Валерий Кузенков.— А потом у нас ежегодно погибает несколько десятков человек на загонных охотах в центральных регионах». Ранее чиновники признавали рост количества несчастных случаев во время охоты. Например, в 2016 году зафиксировано более 60 таких происшествий, из них 31 — со смертельным исходом.

Отметим, что до принятия в 2009 году закона «Об охоте» требование о сдаче экзамена на знание охотминимума было обязательным. Кроме того, охотбилет раньше выдавался на пять лет, теперь же срок его действия не ограничен.

«Действующая процедура не предусматривает обязательного изучения требований охотминимума, не гарантирует при получении охотничьего билета приобретения гражданином минимального необходимого ему для осуществления охоты набора знаний и навыков и является формальной процедурой»,— заявили “Ъ” в Минприроды. Прохождение повторной процедуры сдачи минимума физическими лицами, уже имеющими охотничий билет, не планируется, уточнили “Ъ” ведомстве.

Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев рассказал “Ъ”, что на рассмотрение рабочей группы по совершенствованию законодательства в области охоты при комитете проект Минприроды еще не поступил. «Вводить обязательную сдачу охотминимума необходимо, но сразу возникает много вопросов, например кто это будет делать и по каким стандартам,— говорит господин Николаев.— На мой взгляд, это можно возложить на профильную общественную организацию».

«У нас есть места, куда невозможно долететь даже вертолетом. Например, коренные малочисленные народы, для которых охота — основа существования, живут в отдалении, как они должны проходить обучение? — говорит господин Кузенков.— Или, например, в одном из районов Архангельской области выдает охотбилеты полицейский — он должен учить будущих охотников? Или подросткам придется ехать 500 км до ближайшего крупного поселка, где есть один человек, имеющий квалификацию?»

«Без необходимого обучения мы сейчас имеем армию стрелков, которые не знают ни биологию животных, ни их ценность,— заявила “Ъ” президент профильного Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева.— Из-за этого страдают популяции животных, в том числе краснокнижных». По ее мнению, необходимо разработать образовательные критерии, по которым должно проводиться обучение, а также правила аккредитации на эту деятельность.

Аккредитация образовательной деятельности предполагает организацию в России охотшкол или курсов для будущих охотников. “Ъ” поинтересовался у Минприроды, идет ли речь о появлении подобных структур, а также о разработке экзаменационных стандартов. В ведомстве ответили, что эти вопросы находятся в проработке.

Николай Николаев считает, что создание частных учебных заведений для будущих охотников по аналогии с автошколами будет только препятствовать развитию охоты: «Платные курсы многим желающим стать охотниками недоступны, в этой сфере заниматься бизнесом не стоит».

Анна Васильева