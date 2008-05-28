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Главные анонсы 30 октября
01:04
Минбороны Турции отрицает возможность сделки по покупке Су-35 у России
29/10
Британские депутаты проголосовали за досрочные выборы 12 декабря
03:30
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
29/10
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
04:35
На переселение людей из аварийного жилья правительство выделит около 500 млрд рублей
03:11
В черный список российских болельщиков попали более 500 человек
02:54
Иран, Турция и Россия обязались не вмешиваться в работу Конституционного комитета Сирии
02:34
Минтранс предлагает субсидировать речные пассажирские перевозки в Сибири и на Дальнем Востоке
02:07
Конгресс США одобрил введение санкций против Турции
01:31
Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт
00:51
«Ведомости»: Минобороны планирует начать испытания ракеты «Сармат» в январе 2020 года
00:34
РБК: комиссия не подтвердила физического насилия в отношении расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
00:11
Лавров назвал решение США остаться в Сирии незаконным
29/10
Россия увеличила поставки банкнот на восток Ливии
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(обновлено: 16.12.2017)
Премия Кандинского
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Приз в молодежной номинации достался Альберту Солдатову за видео «Бальтус»
Объявлены финалисты премии Кандинского
Победители станут известны 11 декабря
Объявлен список номинантов премии Кандинского
Имена победителей будут известны 11 декабря
Премия Кандинского учредила новую номинацию
Призом за лучшую научную работу станет ее издание
Небо в квадратик
Премию Кандинского за 2013 год получила Ирина Нахова
Приз после смерти
В бывшем кинотеатре "Ударник" открылась выставка номинантов премии Кандинского-2013
Современному искусству нашли денежный эквивалент
Вручена премия Кандинского
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В "Ударнике" вручили премию Кандинского
В Москве вручили премию Кандинского
"Ударник" концептуалистического труда
Открылась выставка номинантов на Премию Кандинского
Художник за частные выборы
Премию Кандинского получил Юрий Альберт
В «Гараже» вручили «Кандинского»
"Премия как процесс важнее, чем награда конкретному человеку"
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия