Когда искусство стремится в музей

В Московском музее современного искусства прошла церемония награждения победителей премии Кандинского. Награда, учрежденная Фондом Шалвы Бреуса, теперь вручается раз в два года, но по-прежнему остается самой весомой в денежном отношении: 1,8 млн руб. в номинации «Проект года» и 450 тыс. руб.— за проект молодого художника. С подробностями — Игорь Гребельников.

Из существенных нововведений премии Кандинского этого года — и то, что устроители вернулись к полноценным выставкам номинантов, теперь они будут проходить «при сотрудничестве с ведущими музеями и художественными институциями страны». Нынешняя выставка двадцати пяти произведений художников, попавших в лонг-лист, безупречно расположилась в залах Московского музея современного искусства на Петровке. Удивительно, но закрывается она через четыре дня после объявления победителей, которое по идее только что привлекло к ней внимание.

Удивительно и то, что Таус Махачева и Евгений Антуфьев оказались представлены несколькими работами, что в какой-то мере увеличивало шансы этих художников на победу, а в случае с последним — и привело к ней: трехчастный проект Антуфьева «Когда искусство становится частью ландшафта» победил в номинации «Проект года». Кстати, тематически эта работа — в русле декларированного премией сближения современного искусства с музейным контекстом. Три части проекта Антуфьева представляли собой диалог художника с музейными экспозициями, подстраиваясь и пародируя их язык. Первая часть была показана в рамках 12-го фестиваля «Манифеста» в Музее археологии Палермо, где работы художника из бронзы и керамики перекликались с археологическими находками, относящимися к культурам народов, населявших Сицилию. Вторая — в «Творческой мастерской С. Т. Коненкова», где визави Антуфьева стал советский скульптор-академик. Третья часть, в МАММ, представляла собой «воображаемый музей» работ Антуфьева и классика неофициального искусства Дмитрия Краснопевцева. И все же эти «диалоги» легко складываются в монолог амбициозного автора, который утверждает свой визуальный язык, лихо заимствуя приемы примитива и китча,— настолько лихо, что экспонаты выставок кажутся взаимозаменяемыми.

Видео «Каэгха» Альбины Мохряковой, победившее в номинации «Молодой художник», отзывается на громкую историю из нашего времени. В 2013 году россиянка Екатерина Устюжанинова расстреляла офицера ливийской армии и нанесла удары ножом его матери, отомстив таким образом за смерть Муаммара Каддафи, после чего российское посольство в Ливии было атаковано и эвакуировано, а преступница осуждена и сейчас отбывает срок в Ливии. В героине телерепортажей художница узнала свою соседку по общежитию новосибирского университета и взялась реконструировать эпизоды жизни Устюжаниновой, медийный интерес к истории которой быстро сошел на нет. Мохрякова соединяет в своей работе кадры телерепортажей, компьютерную анимацию, киносъемку и съемку театральной постановки, созданной по пьесе Устюжаниновой, найденной в интернете. Получается довольно увлекательная история «белой вороны», которую, с одной стороны, студентки побаивались (она занималась пауэрлифтингом и иногда вела себя агрессивно), а с другой — симпатизировали ее харизме, начитанности и умению постоять за себя. Но за этим образом Мохрякова обнаруживает совсем другую героиню — убежденную каддафистку и, по сути, художницу, из тех, которые не видят принципиальной разницы между творчеством и жизнью. Пьеса Устюжаниновой была посвящена «божьему» суду над беспринципным сисадмином, в реальной жизни она расправилась с предателем дела Каддафи. Это сильная работа, в которой Мохрякова обращается к теме как героя-одиночки, современного социопата, так и мутных политических составляющих подобного рода инцидентов. Ну и конечно, это история о том, как промелькнувший телесюжет облекается в выразительную художественную плоть.

В номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» победила книга Андрея Хлобыстина «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века», вышедшая в издательстве «Борей Арт». 500-страничный том, набранный довольно мелким шрифтом, обильно иллюстрированный,— по сути, энциклопедия художественной жизни Ленинграда-Петербурга, начиная с конца 1970-х годов, написанная ее активным участником — художником, арт-критиком, куратором, актером. Первые в стране сквоты, рейвы, клубы, стихийные выставки, костюмированные балы и эпатажные вечеринки, культовые герои: Виктор Цой, Сергей Курехин, Тимур Новиков — книга воздает дань той исчезнувшей Атлантиде, где художники, поэты, музыканты не рассчитывали на музеи или художественные институции, но по-другому, без искусства, жить не могли.