Подробно Тема (обновлено: 25.06.2019)

Членство России в Совете Европы (СЕ), санкции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении российской делегации (ограничение на право голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека) и неуплата Россией взносов в бюджет СЕ в знак протеста; требование России изменений в уставе ПАСЕ и отказа от возможности лишать полномочий национальные делегации; позиция генсека Совета Европы Турбьорна Ягланда — последние новости и все самое важное об отношениях России и ПАСЕ в теме «Ъ».