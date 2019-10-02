Плюс Россия, минус Украина

На открывшуюся на этой неделе осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) российская делегация вновь прибыла в статусе полноправного участника, и это понравилось не всем. Во вторник делегации Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии распространили совместное заявление, в котором осудили возвращение россиянам права голоса в организации и объявили бойкот торжественным мероприятиям по случаю 70-летия Совета Европы. Российские делегаты, в свою очередь, возмутилась тем, что в Страсбурге собираются обсуждать задержания на массовых акциях протеста в Москве.

Осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября, привлекает к себе меньше внимания, чем прошедшая летняя. Тогда, в июне, депутаты ассамблеи приняли решение вернуть российской делегации все полномочия, утраченные ею в 2014 году из-за событий в Крыму, и россияне праздновали «разрыв санкционной цепи». К началу сентября Москва практически погасила долг по взносам в бюджет Совета Европы (СЕ) за 2017–2019 годы (выплаты были приостановлены в знак протеста против ограничений прав делегации РФ).

Однако новая сессия показала, что успокаиваться российской делегации рано.

Уже в понедельник в повестку осенней сессии по инициативе «Альянса либералов и демократов за Европу» было включено обсуждение московских акций протеста — эту тему депутаты поднимут в четверг, правда, без вынесения какой-либо резолюции. Российские делегаты выступили против, но добиться исключения этого вопроса из повестки не смогли. «Это концентрированное лицемерие, свойственное сегодня Европе, большинству европарламентариев,— возмутился глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.— Обращу внимание, что мы сейчас находимся во Франции, где в результате беспорядков полиция людям резиновыми пулями глаза выбивала. А сегодня эти люди пытаются учить нас демократии. Так что политика двойных стандартов сегодня — главная проблема ПАСЕ».

«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело»,— прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Между тем обеспокоенность выразил во вторник и президент Франции Эмманюэль Макрон — он выступил перед депутатами ПАСЕ на правах лидера нынешней страны—председателя организации. «Подавление манифестаций в России вызвало многочисленные сомнения в легитимности действий, которые Франция разделяет и по поводу которых уже озвучивала свое мнение»,— заявил он. Президент также рассказал, что перед выступлением встретился в Страсбурге с режиссером Олегом Сенцовым — одним из участников августовского обмена пленными между Россией и Украиной.

Делегация из Киева, в свою очередь, официально в нынешней сессии не участвует: из-за восстановления прав россиян Верховная рада Украины хотя и утвердила, кто из нового состава парламента войдет в делегацию, но не подала запрос на подтверждение ее полномочий. «Диалог и сотрудничество с украинской делегацией для меня лично и для нас всех очень важны, потому что Украина является членом нашей организации,— отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.— Я сожалею, что украинский парламент вовремя не представил заявку на подтверждение полномочий своей делегации на этой части сессии».

В Страсбург украинские делегаты тем не менее приехали — в частном порядке.

Более того, вместе с коллегами из трех стран Балтии и Грузии они объявили о частичном бойкоте мероприятий Совета Европы. В обнародованном во вторник совместном заявлении за подписью глав делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Украины говорится о создании в ассамблее группы Baltic+ с целью поддержать «фундаментальные принципы», на основе которых был в свое время сформирован Совет Европы,— именно в их нарушении ранее обвиняли Россию. В своем заявлении делегаты Baltic+ сообщают, что не будут участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия основания ПАСЕ «в знак протеста против капитуляции СЕ перед РФ».

В документе, в частности, говорится, что в год 70-летия СЕ «стандарты и ценности этого института серьезно скомпрометированы, а авторитет СЕ ослаб». «В прошлом СЕ твердо отстаивал ценности, для защиты которых он был основан»,— отмечается в совместном заявлении пяти делегаций. «Новая эра» в истории СЕ, по мнению подписантов, началась в июне 2019 года, когда ПАСЕ «восстановила право голоса и другие процедурные права российской делегации». «Поступив так, большинство ПАСЕ закрыло глаза на продолжающееся нарушение прав человека, похищения людей, незаконную оккупацию и аннексию территорий, незаконные аресты и войну, которую РФ ведет против соседей»,— утверждают авторы заявления.

В качестве примеров нарушения Россией фундаментальных принципов СЕ приводятся

«нелегальное проведение местных выборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым»,

а также «интенсификация установки заграждений» на границе Грузии и «оккупированной Южной Осетии»,

«проведение под контролем РФ президентских выборов в Абхазии»

и «подавление в Москве мирных протестов с требованием честных и открытых муниципальных выборов».

Инициаторы сообщают, что создают группу Baltic+ для сохранения «фундаментальных принципов ПАСЕ, на основе которых она была создана», намерены продолжить политику «непризнания оккупированных Россией территорий» и «осуждения продолжающейся российской оккупации Крыма, части восточной Украины, частей Грузии и Молдавии».

Наконец, главы пяти делегаций заявляют, что в качестве первой «совместной акции» группы Baltic+ они отказываются принимать участие в торжествах по случаю 70-летия СЕ — в знак протеста против капитуляции ПАСЕ перед «финансовым саботажем Российской Федерации». Участники Baltic+ обещают «проводить регулярные встречи для развития совместной позиции и проведения совместных акций», с тем чтобы «поддержать ценности СЕ для всех ее членов без исключения».

Впрочем, как следует из заявления, три балтийских государства и Грузия, несмотря на солидарность с Украиной, не намерены бойкотировать заседания ПАСЕ.

Галина Дудина; Георгий Двали, Тбилиси