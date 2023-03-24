МИД: «развод» России с Советом Европы был правильным решением

Россия убедилась, что выход из Совета Европы (СЕ) был правильным решением, утверждает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. В интервью ТАСС он заявил, что Россия не намерена возвращаться в СЕ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наш "развод" со Страсбургом — это не каприз, а продуманное решение, вызревавшее на протяжении ряда лет. Нынешний Совет Европы — совсем не та организация, к которой мы присоединились в 1996 году. Двойные стандарты, лицемерие и русофобия стали его отличительными чертами»,— убежден он.

Господин Кобринец добавил, что «с таким Советом Европы нам не по пути». Однако, по его словам, Россия не собирается «мазать черной краской» все 26 лет своего пребывания в СЕ. «Там было немало полезного, особенно для развития российского законодательства. Но теперь это пройденный этап»,— считает дипломат.

15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении России из организации. В ноябре Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда РФ при СЕ, так как российское постпредство при организации прекратило работу. В феврале 2023-го глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия кардинально пересмотрит обязательства перед международными организациями.

Лаура Кеффер