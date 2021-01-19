Нет повода не ехать

Российская делегация примет участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Хотя сделать это можно было и в онлайн-формате, россияне решили посетить Страсбург очно, пусть даже в усеченном составе. Неприятных вопросов от европейских коллег, например об очередном ужесточении закона об иностранных агентах и о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального, российские парламентарии, по их словам, тоже не боятся.

Совет Госдумы 18 января решил направить делегацию депутатов нижней палаты российского парламента на зимнюю сессию ПАСЕ, которая пройдет во французском Страсбурге с 25 по 28 января. Формат своего участия — очно или онлайн — национальные делегации определяют сами, но их состав будет усеченным. Например, от Госдумы в Страсбург, по предварительной информации, поедут лишь 5 вместо 18 депутатов — это вице-спикер Петр Толстой и первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова (оба — «Единая Россия»), вице-спикер Игорь Лебедев и глава международного комитета Леонид Слуцкий (оба — ЛДПР), а также председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

В ходе зимней сессии ПАСЕ изберет своего председателя и судей Европейского суда по правам человека, также планируется обсудить вопросы применения вакцин для профилактики COVID-19. Последний раз ПАСЕ собиралась очно в январе 2020 года, а все последующие сессии отменялись из-за коронавируса, лишь некоторые мероприятия проводились онлайн. По правилам ПАСЕ полномочия всех делегаций перед началом первой в году сессии подтверждаются автоматически, если нет возражений со стороны других депутатов. В связи с этим Леонид Калашников не исключает, что, например, украинская делегация захочет оспорить полномочия российской делегации. Он также сообщил, что свои делегации на сессию решили отправить почти все страны—члены ПАСЕ, кроме Великобритании, Литвы и Латвии.

Петр Толстой пояснил “Ъ”, что та часть российской делегации, которая не поедет в Страсбург, примет участие в сессии ПАСЕ дистанционно. «Решили хоть узким составом, но непосредственно поучаствуем, потому что острые дискуссии всегда лучше вести глаза в глаза, а не через монитор»,— сказал он.

Среди значимых для России тем депутат отметил изменение правил трехсторонней процедуры, которая происходит в ответ на нарушение государством—членом Совета Европы уставных обязательств, а также вопросы, связанные с деятельностью неправительственных организаций (НПО).

«Нас упрекают, что закон об иностранных агентах ущемляет деятельность НПО, существующих на иностранные деньги. Кроме того, наверняка отдельным пунктом будут очередные обвинения в адрес России из-за Навального. Мы на них чихали. Без доказательств любые обвинения являются голословными, отвечать на них и участвовать в псевдорасследованиях мы не будем»,— заявил вице-спикер.

Сейчас, по его словам, Госдума ждет разъяснений по поводу эпидемиологических ограничений, которые будут действовать на сессии, после чего вместе с Советом федерации сформирует окончательный персональный состав делегации в Страсбург. «Во Франции введен семидневный карантин для приезжих, но нас вроде как заверяют, что мероприятий ПАСЕ это не коснется»,— отметил господин Толстой. При отборе делегатов не будет иметь значения, вакцинировался депутат или нет, добавил вице-спикер. «Разницы в правах граждан в зависимости от вакцинации нет. Делегация собирается по фракционному принципу, а уж вакцинироваться — это на свой страх и риск. Мы ничего не боимся: ни заразиться, ни поехать, ни поругаться»,— сказал он.

По словам источника “Ъ” в российской делегации, антитела к коронавирусу есть у трех ее членов из числа депутатов.

Напомним, в 2014 году в связи с событиями в Крыму и Донбассе российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ. В ответ Россия перестала сначала участвовать в заседаниях ассамблеи, а потом и платить членские взносы. В 2019 году полномочия российской делегации были восстановлены.

По мнению политолога Алексея Макаркина, ПАСЕ хотела бы «удержать Россию», потому что если страну изолировать, то она становится более реакционной. Но для самой России значимость ПАСЕ упала, считает он, «если раньше мы подчеркивали, что это важная площадка для обмена опытом, то сейчас учиться уже никто не хочет: всегда готовы помочь, но чужого не надо». России более интересна ОБСЕ и вопросы международной безопасности, тогда как идеология ПАСЕ связана с системой прав человека, напоминает эксперт. «От этой темы Россия хотела бы максимально отойти. Но если есть возможность использовать международную трибуну для продвижения имиджа России как государства, отстаивающего традиционные ценности, то почему бы и нет? У этих взглядов тоже есть свои симпатизанты»,— говорит он.

Мария Макутина, Андрей Прах