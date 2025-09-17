Володин: Совет Европы не реагирует на пытки россиян со стороны ВСУ
Совет Европы делает все, чтобы разрушить Россию, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на протяжении нескольких лет Москва видит с его стороны «только ненависть, злобу». Он отметил, что Венгрия и Словакия тоже «не могут там найти ни правды, ни поддержки». Господин Володин добавил, что в совете не реагируют на пытки в отношении мирных граждан и военнослужащих со стороны ВСУ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Посмотрите на происходящие случаи в этой части со стороны той же Украины. Никакой Совет Европы не реагирует на это... Они придумывают, реализуют провокации в отношении в том числе и наших граждан, и участников специальной военной операции, переворачивают это все с ног на голову»,— добавил спикер (цитата по ТАСС).
На сегодняшнем заседании Госдума приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Инициативу внес на рассмотрение президент Владимир Путин. В комитете Госдумы по международным делам заверили, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в России.