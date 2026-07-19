Международной федерации футбола добавили обвинений

Под занавес чемпионата мира к атакам на Международную федерацию футбола (FIFA) присоединился Совет Европы. Его генеральный секретарь Ален Берсе обвинил структуру в подрыве целостности соревнования из-за политизированности, скандалов с расистским оттенком, а также сотрудничества с беттинговой структурой ADI Predictstreet, которая, по его мнению, открывает дорогу «мошенничеству». В связи с этим господин Берсе потребовал от FIFA переговоров о новом «рамочном соглашении» взамен того, что она заключила с Советом Европы в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В заключительный день североамериканского чемпионата мира, за несколько часов до завершившегося в ночь на 20 июля по московскому времени финального матча между сборными Аргентины и Испании, Совет Европы опубликовал открытое письмо своего генерального секретаря Алена Берсе. Основным его адресатом выглядит Международная федерация футбола. А весь документ посвящен тем аспектам ее деятельности, из-за которых, как сформулировал господин Берсе, мировое первенство «поднимало один вопрос за другим».

Два из них уже активно обсуждались под ходу турнира. Ален Берсе написал, что «политическое влияние пробило дорогу на футбольное поле», а «когда правила прогибаются под давлением», «любой результат», как и «авторитет арбитров», может быть «поставлен под сомнение», имея в виду самый громкий скандал турнира. Это история с отмененной дисквалификацией за красную карточку форварда сборной США Фоларина Балогана после звонка президента США Дональда Трампа главе FIFA Джанни Инфантино.

Кроме того, Ален Берсе указал на случаи «расистских оскорблений» игроков, «в том числе от избранных официальных лиц». С такими оскорблениями также связаны довольно заметные скандальные эпизоды последних недель. Речь прежде всего о высказываниях парагвайского сенатора Селесте Амарильи в адрес лидера сборной Франции Килиана Мбаппе. Госпожа Амарилья назвала нападающего «камерунцем, тщательно притворяющимся французом». Помимо нее, «расистский» подтекст обнаруживали в словах бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Про ту же сборную Франции он говорил как про команду «без французов».

А вот третий аспект, фигурирующий в открытом письме Алена Берсе,— новый. Господин Берсе внезапно вспомнил о договоре, который FIFA в апреле заключила с компанией ADI Predictstreet. Она стала официальным «рынком прогнозов» федерации. ADI Predictstreet — это не совсем классический букмекер, а платформа, пользователи которой заключают пари на исход различных событий, не только спортивных.

Однако генсек Совета Европы считает, что разница между этим форматом и традиционным беттингом непринципиальная. А любой беттинг, по его мнению,— это «открытая дверь к мошенничеству». Нынешний же чемпионат мира «распахнул ее еще шире».

Ален Берсе дал понять, что считает, что в самом беттинговом механизме, «продвинувшемся» от предсказания «результата матча» к моментам, «не относящимся к изменению счета», заложена база для «обмана».

Все эти действия FIFA и скандалы, по версии господина Берсе, «подрывают целостность» футбола и его ключевого турнира.

Обращение Алена Берсе выглядит очередной атакой на головную футбольную структуру и ее президента Джанни Инфантино, которых за прошедшие после «реабилитации» Фоларина Балогана две недели было уже довольно много. Господина Инфантино и FIFA критиковали известные политики, представители футбольного сообщества, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA). А правозащитная организация FairSquare успела подать на Джанни Инфантино жалобу в Международный олимпийский комитет.

В отличие от большинства остальных критиков, у Совета Европы есть формализованные отношения с FIFA. В 2018 году он заключил с ней Меморандум о взаимопонимании. В нем FIFA обязалась уважать стандарты и принципы Совета Европы, заключающиеся, в частности, в обеспечении защиты прав человека и «надлежащем управлении». Ален Берсе в своем письме заключил, что «рамочное соглашение», учитывая все, что произошло на североамериканском чемпионате мира, к следующему — 2030 года — первенству должно быть пересмотрено в процессе «рабочего диалога».

Алексей Доспехов