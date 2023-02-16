Денонсация от противного

Госдума в четверг приняла в первом чтении и сразу в целом закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы (СЕ). Замглавы МИДа Александр Грушко констатировал, что «история с Советом Европы закончена», но в некоторых конвенциях организации Россия останется. При этом отечественное законодательство, по мнению дипломата, «гарантирует более широкий объем прав и свобод, чем Европейская конвенция по правам человека». Документ поддержали все фракции, но особенно воодушевился единоросс Вячеслав Никонов, заявивший, что «Россия больше никогда не будет ползать перед этими на коленях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инициатива о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы была внесена в Думу президентом 17 января. В связи с прекращением членства России в СЕ 16 марта 2022 года считается прекратившим действие с этой даты 21 международный договор, в том числе Устав СЕ, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах СЕ, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.

Замминистра иностранных дел Александр Грушко, представляя документ, отметил, что разрыв с СЕ назревал на протяжении ряда лет по мере его «превращения в послушный инструмент коллективного Запада».

Однако выход из конвенций СЕ, заверил дипломат, «вопреки разным домыслам, не оказал негативного влияния на систему защиты прав человека в нашей стране: российское законодательство гарантирует более широкий объем прав и свобод, чем Европейская конвенция по правам человека».

Комментируя документ от имени думского комитета по международным делам, Вячеслав Никонов («Единая Россия») процитировал Михаила Лермонтова: «Была без радости любовь, разлука будет без печали». Однако некоторым депутатам этот законопроект все же навеял грустные чувства.

Например, Алексей Куринный (КПРФ) спросил у представителя МИДа, не лучше ли все-таки «сохранить возможность для диалога».

«Потому что Европа в принципе живой механизм: завтра поменяются некоторые лидеры, политическая ситуация… И лучше все-таки приоткрытую дверь держать или наглухо закрытую?» — обосновал он свои сомнения.

«Все, с Советом Европы история закончена… Западные страны использовали эту организацию для насаждения чуждых ценностей»,— отрезал господин Грушко. Хотя «там, где это нам выгодно, там, где это отвечает нашим интересам, конечно, мы будем оставаться в этих конвенциях», добавил дипломат. Так, Россия продолжает участвовать в Европейской конвенции об эквивалентности дипломов, Европейской культурной конвенции, в конвенциях о взаимной правовой помощи по уголовным делам, об академическом признании университетских квалификаций, о передаче осужденных, об охране архитектурного наследия и др.

Олег Смолин (КПРФ) выразил сожаление по поводу денонсации Европейской социальной хартии, в которой «немало полезных норм в отношении образования, защиты инвалидов». Александр Грушко признался, что его чувства по этому поводу «не менее сильны», но, «к сожалению, правовая реальность такова, что нечлены Совета Европы не могут оставаться в этой хартии». В то же время замглавы МИДа отметил, что 90% жалоб, направляемых в Европейский суд по правам человека, касались ненадлежащего расследования, неисполнения судебных решений, условий содержания, а по этим направлениям, уверен докладчик, «правовая система, пенитенциарная система РФ просто совершила революцию, и этим прогрессом можно гордиться».

Ко всему сказанному Вячеслав Никонов пожелал еще добавить, по его выражению, «страшную вещь»: «Мы действительно не такие, как они… Давно пора избавиться от комплексов национальной неполноценности и не думать, что подумают о нас люди, которые считают, что ЛГБТ-ценности превыше всего».

Заодно единоросс прокомментировал ремарку коммуниста Куринного насчет «диалога» и «дверей», заявив, что «Россия больше никогда ползать перед этими на коленях не будет». «Пусть они думают, там двери открыты или закрыты… Какой самый большой город в Европе? Москва. А три четверти территории Европы — что такое? Россия. Почему мы должны подчиняться?» — победно закончил господин Никонов.

В итоге документ поддержали все фракции, и он был принят 384 голосами (против не голосовал никто).

Мария Макутина