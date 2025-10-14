Адвокат Карапетяна обратится в ЕСПЧ и ПАСЕ из-за политзаключенных в Армении

Американо-канадский юрист Роберт Амстердам, представляющий интересы арестованного в Ереване главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. По его словам, речь идет в том числе об арестованных священнослужителях.

«Это неподобающее поведение армянского правительства не может быть устойчивым. Мы проинформируем об этом деле не только международные инстанции, но всех тех, кто способен повлиять на это правительство, чтобы оно освободило политических заключенных, включая высокопоставленных священнослужителей»,— сказал Роберт Амстердам журналистам.

По его словам, обращения готовятся в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Самвел Карапетян с 18 июня находится под арестом в Ереване по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом для уголовного дела стало его выступление в поддержку Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер Армении Никол Пашинян. Несколько священнослужителей, в том числе участников движения «Священная борьба», критиковавших армянское правительство, также были арестованы в рамках дела о подготовке государственного переворота. Вину они не признают.

Лусине Баласян