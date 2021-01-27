Нельзя запрещать демонстрации, отравлять оппозиционеров, избивать демонстрантов и бросать их за решетку — такую мысль подавляющее большинство выступавших в среду на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пытались донести до членов российской делегации. Представители стран Запада раскритиковали РФ за «удушение оппозиции» и призвали освободить Алексея Навального, а некоторые даже подняли вопрос о целесообразности дальнейшего членства РФ в Совете Европы. Между тем вице-спикер Госдумы Петр Толстой, говоря о ситуации с господином Навальным, подчеркнул: многие «находятся под властью мифов», в то время как нужно опираться на факты, а не «на пропагандистские клише». С резкой критикой позиции Запада выступил в среду и МИД РФ, где предостерегли от «передергивания фактов и использования других методов ведения информационной войны».

«Критикуем и осуждаем»

«Арест Алексея Навального повлек за собой волну эмоций в Европе и в нашей Ассамблее. Сегодня у нас есть первая возможность обсудить арест и задержание господина Навального. Будут и другие»,— заявил, открывая обсуждение в ПАСЕ, французский политик Жак Мер. Комиссия Ассамблеи по юридическим вопросам и правам человека назначила его докладчиком по делу российского оппозиционера. Господин Мер подчеркнул: цель дискуссии — четко донести позицию большинства членов ПАСЕ до российских делегатов, властей РФ и широкой ответственности. При этом он отметил: время принимать резолюцию по господину Навальному в Ассамблее «еще не пришло», но «этот момент наступит».

Обсуждение оказалось эмоциональным. Абсолютное большинство представителей Запада осудили арест господина Навального и призвали освободить его.

«Естественно, мы критикуем и осуждаем заключение Навального под стражу»,— заявил голландский политик Тини Кокс.

Некоторые представители стран в ПАСЕ при этом прямо или косвенно поставили вопрос о возможном исключении РФ из Совета Европы. «Нельзя запрещать демонстрации, отравлять оппозиционеров, избивать демонстрантов и бросать их за решетку. Это несовместимо с членством в Совете Европы. Я говорю о красных линиях»,— возмутился депутат Бундестага Франк Швабе. «Может ли Россия еще оставаться членом Совета Европы? Это сложный вопрос, но этот вопрос нужно рассматривать»,— высказался французский политик Андре Валлини. Жак Мер также отметил, что арест оппозиционера «не соответствует ценностям» Совета Европы.

В ходе дискуссии неоднократно звучали имена и других россиян. В частности, вспомнили об оппозиционере Борисе Немцове и журналистке «Новой газеты» Анне Политковской, застреленных в Москве, а также о погибшем в СИЗО юристе Сергее Магнитском. «Просим Российскую Федерацию снова начать рассмотрение дела Бориса Немцова, которое было сфальсифицировано», — заявил представитель Литвы Эмануэлис Зингерис.

Особенно жестко Москву раскритиковала украинская делегация. «В 1949 году, скажите, было ли возможно, чтобы Черчилль пригласил сюда Сталина и его друзей? А сейчас мы сделали это, мы пригласили российскую делегацию! — возмутился депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.— В этот день много лет назад тело Ленина было помещено в мавзолей. Затем — тело Сталина. И мы знаем, кто следующим окажется в мавзолее, кто хочет оказаться в мавзолее. Он выстроил для себя такого рода мавзолей. Около Геленджика — дворец!» Напомним, в расследовании «Дворец для Путина» Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) описывает построенный под Геленджиком комплекс резиденций. По утверждению фонда, комплекс строился для Владимира Путина. Сам российский лидер утверждал, что дворец ни ему, ни его близким родственникам «не принадлежит и никогда не принадлежал».

Выступая, Алексей Гончаренко вдруг перешел с английского на русский, решив обратиться к россиянам: «Это Путин бьет ваших детей! Путин обокрал вас вместе со своими шестерками и этими негодяями, которые здесь сидят!»

Украинский депутат заявил, что «российский режим убивает» людей как в самой РФ, так и в Грузии, Сирии и на Украине. И призвал: «Остановите Путина!»

На эту речь резко отреагировал вице-спикер Госдумы, глава российской делегации Петр Толстой. «Я попрошу вас оградить нашу делегацию от хамства вот этих вот наших украинских коллег. Недопустимо в этом зале применять такие выражения, которые только что использовал господин Гончаренко»,— сказал он, обращаясь к председателю ПАСЕ. Его поддержал и Франк Швабе. «Нужно заниматься вопросом по существу… Не стоит оскорблять друг друга»,— призвал он.

Взяв слово, господин Толстой отметил, что многие «находятся под властью мифов, которые распространяются и о России, и о деле Навального». «По какому праву, уважаемые коллеги, вы сейчас в деле Навального опираетесь не на факты, а на мнения? Каким образом вы говорите об отравлении, если на эту тему нет решения суда?» — возмутился он.

Говоря о задержании оппозиционера, Петр Толстой напомнил, что у Алексея Навального была непогашенная судимость, он не выполнил условия условного наказания и поэтому был арестован.

«Он не политический заключенный, каким вы его здесь представляете и каким он сам хочет казаться»,— подчеркнул господин Толстой.

При этом депутат сказал, что не хотел бы, чтобы дискуссия об Алексее Навальном «минировала будущее Совета Европы и будущее России с Европой», и призвал присутствующих опираться на факты, «а не на выкрики и наглые пропагандистские клише».

«Грубое вмешательство во внутренние дела»

Тему с задержанием Алексея Навального в среду продолжали обсуждать и за пределами Парламентской ассамблеи Совета Европы. Так, кандидат на пост постпреда США при ООН Линда Томас-Гринфилд на слушаниях в Сенате пообещала «не колебаться», оказывая давление на российские власти по таким вопросам, как «вмешательство в американские выборы», «кибератаки против США» или «нарушения прав их собственных граждан» вроде ситуации вокруг Алексея Навального. А британский министр по делам Европы Венди Мортон заявила: Лондон внимательно следит за развитием ситуации вокруг российского оппозиционера и задержаний его сторонников, не исключая новых санкций. Хотя о конкретике, добавила она, говорить преждевременно.

Тем временем в МИД РФ назвали грубым вмешательством во внутренние дела России и откровенно недружественным шагом заявление G7 по Алексею Навальному.

«Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг... Призываем страны "семерки" и примкнувший к ним Евросоюз строго руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан. Настоятельно рекомендуем каждому из государств "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной»,— говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в другом сообщении МИД РФ отметил: реакция на ситуацию с Алексеем Навальным стала «апогеем недружественных шагов» со стороны ЕС.

В ведомстве признали, что это поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Брюсселем.

Власти РФ при этом всячески дают понять, что не намерены смягчать свою политику в отношении господина Навального и его сторонников. В частности, директор ФБК Иван Жданов сообщил в Twitter, что в среду в квартиры Алексея Навального и его жены Юлии пришли с обысками сотрудники МВД. Он уточнил, что обыски проводились в рамках ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По той же статье МВД РФ продолжает возбуждать в отношении участников митингов новые уголовные дела. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, фигурантам будет грозить наказание до двух лет лишения свободы.

Санкции последуют также в отношении ряда соцсетей — Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» — и видеохостинга YouTube.

В пресс-службе Роскомнадзора (РКН) в среду заявили, что эти площадки оштрафуют за «неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января». Согласно нормам ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, сумма взысканий составит от 800 тыс. до 4 млн руб.

Напомним, Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Он находится в СИЗО «Матросская Тишина». По словам российских властей, причиной задержания стало нарушение оппозиционером условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. 23 января в России прошли акции в поддержку оппозиционера. За день протестов по всей стране задержали более 3,7 тыс. человек, административные аресты и штрафы получили более ста человек. СКР возбудил как минимум 21 уголовное дело.

Марина Коваленко