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Коммерсантъ FM
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ЕС принял к сведению решение Путина об отмене информирования о военном положении

Евросоюз (ЕС) принял к сведению закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, об отмене информирования Совета Европы о введении в стране чрезвычайного или военного положений. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы принимаем к сведению поправки в российское законодательство. Однако Россия по-прежнему связана своими обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и другим договорам, участником которых она является»,— говорится в ответе господина Стано на запрос Lenta.ru. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз повторяет свой призыв уважать, защищать и выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Закон, который исключает требование об информировании генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного и чрезвычайного положений в России, Владимир Путин подписал 2 ноября 2023 года. При этом норма об информировании генсека ООН о военном или чрезвычайном положениях в российском законодательстве сохраняется.

Милена Костерева

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