Не исполняются любя

Россия оказалась лидером среди стран Совета Европы (СЕ) по количеству неисполненных решений ЕСПЧ. Это следует из ежегодного отчета Комитета министров СЕ. При этом поток жалоб из России не становится меньше. Правозащитники отмечают, что с выплатой компенсаций по индивидуальным делам, как правило, редко бывают проблемы, однако «глобальные изменения внутри государств, способные если не полностью устранить проблему, то купировать ее, практически не происходят». В Минюсте “Ъ” заявили, что «по всем вступившим в силу актам ЕСПЧ российскими властями предприняты меры индивидуального и общего характера в рамках работы по их исполнению».

С момента вступления в Совет Европы в 1996 году Россия не исполнила 1789 постановлений Европейского суда по правам человека. Это почти треть от общего числа (5233) вердиктов, не исполненных государствами—нарушителями Европейской конвенции по защите прав человека. Чуть больше четверти от общего числа неисполненных постановлений (1258) были вынесены по так называемым ведущим делам — связанным с наиболее вопиющими нарушениями прав человека и новыми вызовами в этой сфере. Такие дела (среди них постановления, касающиеся нарушения права на жизнь, пыток и других незаконных действий силовиков, условий содержания заключенных, а также преследования граждан по политическим мотивам) переходят под «особый контроль» Комитета министров СЕ, который следит за восстановлением заявителей в правах, выплатами компенсаций, изменениями в законодательстве и правоприменении во избежание повторных нарушений.

Однако, следует из свежего доклада, исполнение постановлений даже по тем «ведущим» делам, которые находятся на «особом контроле» комитета, нередко затягивается более чем на пять лет, и в России таких уже сорок.

Среди дел под «особым контролем» СЕ отметил отказ российских властей освободить политика Алексея Навального на основании 39-го правила Регламента ЕСПЧ. Как сообщается в отчете, Россия не представила информации о мерах, принятых для исполнения постановлений по двум делам, в которых ЕСПЧ установил политический мотив преследования господина Навального (за исключением выплаты ему компенсаций).

В 2020 году ЕСПЧ вынес 218 новых решений против России — это пятая часть от всех вердиктов в пользу людей, пожаловавшихся на свои государства. При этом в 2020 году число решений против России, которые комитет посчитал исполненными, сократилось до 92 — в 2019 году их было 162. Комитет министров (КМ) отметил и некоторые позитивные изменения в исполнении решений суда: Россия стала решать проблемы с уведомлениями сторон о назначенных судебных заседаниях и доступом к текстам судебных решений.

«Неисполнение решения любого судебного органа, безусловно, наносит удар по авторитету суда,— рассказал “Ъ” адвокат Александр Передрук.— Важно заметить, что с выплатой компенсаций по индивидуальным делам, как правило, редко бывают проблемы. Однако глобальные изменения внутри государств, способные если не полностью устранить проблему, то купировать ее, практически не происходят». «Если коротко суммировать информацию из доклада, касающуюся России, то вывод будет кратким и прозаичным: Россия не исполняет постановления ЕСПЧ,— объяснила “Ъ” юрист правозащитного центра "Мемориал" (внесен в реестр так называемых иностранных агентов) Татьяна Глушкова.—

Несмотря на такое отношение отечественных властей к вердиктам Страсбургского суда, поток жалоб из России не становится меньше.





Об этом свидетельствует хотя бы то, что наша страна третий год подряд держит пальму первенства по числу жалоб, ожидающих рассмотрения судом: по состоянию на начало 2021 года 22% — почти четверть — дел, находящихся в ЕСПЧ, это дела против России».

«Общее количество находящихся на контроле Комитета министров СЕ "российских" дел обусловлено в целом значительным объемом постановлений, ежегодно выносимых Европейским судом по правам человека против РФ,— прокомментировали доклад в Минюсте.— Так, только в 2020 году на рассмотрении в ЕСПЧ 13 645 жалоб против РФ, в 2019 году — 15 037, в 2018 году — 11 745 жалоб. При этом в 2020 году ЕСПЧ вынес 185 постановлений в отношении 570 заявителей, в 2019 году — 198 постановлений в отношении 445 заявителей, а в 2018 году — 248 постановлений в отношении свыше 900 заявителей». В пресс-службе ведомства “Ъ” заверили, что «по всем вступившим в силу актам ЕСПЧ, в том числе находящимся в настоящее время под мониторингом КМ СЕ, российскими властями предприняты меры индивидуального и общего характера в рамках работы по их исполнению». «В предусмотренном законодательством порядке уполномоченными органами произведена отмена или изменение судебных актов,— пояснили в Минюсте.— В межведомственном формате проводится работа по реформированию законодательства и правоприменительной практики. Информация о принимаемых мерах в установленном порядке регулярно доводится Минюстом России до сведения Комитета министров Совета Европы».

Мария Литвинова