МВД России получило совет из Европы

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отправила главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву письмо, в котором выразила обеспокоенность действиями правоохранительных органов во время недавних массовых протестов и после них. В послании говорится о несоблюдении «права на свободу собраний» и случаях «произвольного применения силы». Госпожа Миятович предложила Владимиру Колокольцеву «любую помощь в соответствии со своим мандатом» и выразила надежду на «продолжение конструктивного диалога». По данным “Ъ”, отправленное еще 5 февраля письмо пока остается без ответа, но официальная реакция ведомства все-таки готовится. Ранее на подобные претензии власти РФ отвечали уже не раз, в частности, распространяя среди западных дипломатов видеозаписи жесткого обращения полиции с протестующими в США и странах ЕС.

«Обязательство быть терпимым»

«Уважаемый министр! Я обращаюсь к вам, чтобы поднять определенные вопросы, касающиеся прав человека. Они связаны с действиями полиции на демонстрациях, которые прошли во многих городах России за последние несколько недель» — так начинается письмо комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву (есть в распоряжении “Ъ”). Хотя, как продолжила госпожа Миятович, «проведение этих крупномасштабных акций протеста не было согласовано с российскими властями, они оставались преимущественно мирными, что налагало на власти обязательство обеспечивать право людей на свободу собраний, закрепленное в статье 11 Европейской конвенции по правам человека».

«Это включает в себя, в частности, обязательство быть терпимым и сдержанным по отношению к мирным собраниям в ситуациях, когда не были соблюдены соответствующие процедуры и формальности»,— добавила Дуня Миятович.

Комиссар Совета Европы отметила, что акции 23 и 31 января проходили в разгар пандемии коронавируса, что могло «представлять определенные риски». «Право на мирные собрания может быть ограничено в целях защиты здоровья населения,— признала она.— Однако, чтобы соответствовать международным стандартам в области прав человека, такие ограничения всегда должны быть абсолютно необходимыми и соразмерными преследуемой цели. В связи с этим меня беспокоит то, что правоохранительные органы, похоже, не отреагировали должным образом на соображения, касающиеся медико-санитарных аспектов».

Далее госпожа Миятович, ссылаясь на данные проекта «ОВД-Инфо», написала о том, что 23 января на акциях в РФ было задержано не менее 4033 человек, а 31 января — не менее 5754 протестующих. «Многие журналисты, правозащитники и представители гражданского общества сообщили, что сотрудники правоохранительных органов производили произвольные аресты, не зависевшие от поведения демонстрантов. В этой связи я хотела бы со всем уважением к вам запросить разъяснения и комментарии относительно политики, методов и руководящих принципов Министерства внутренних дел, касающихся разгона мирных собраний и лишения свободы мирных демонстрантов,— отметила Дуня Миятович.— Я также хотела бы получить разъяснения относительно причин арестов журналистов и работников СМИ, освещавших эти митинги, поскольку речь идет о серьезных ограничениях свободы выражения мнений и свободы СМИ, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека».

Беспокоят госпожу Миятович и «многочисленные сообщения о чрезмерном применении силы против мирных демонстрантов» — избиениях и применениях электрошокеров.

«Утверждается, что многие люди, задержанные во время протестов, подвергались жестокому обращению во время содержания под стражей. Например, один адвокат сообщил СМИ, что был свидетелем жестокого избиения нескольких человек, прикованных наручниками к решетке камеры в 3-м отделении полиции города Пензы. А одна активистка утверждала, что подверглась жестокому обращению в отделении полиции Донского района Москвы, где полицейский, как утверждается, душил ее, надев на голову полиэтиленовый пакет, чтобы узнать пароль от смартфона. По словам другого свидетеля, как минимум семь человек были избиты за отказ разблокировать свои мобильные телефоны для просмотра контента полицейскими из того же отделения в Москве»,— перечислила особо вопиющие случаи комиссар Совета Европы.

Еще одна упоминаемая в письме проблема — «отказ в предоставлении юридической или медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей». «Многие задержанные жаловались на отсутствие еды, питьевой воды, своевременного доступа к санузлам, отопления и подходящих спальных мест из-за переполненности мест содержания. Это было особенно актуально для тех, кому пришлось провести долгие часы в автозаках, пока их перевозили в отдаленные места содержания под стражей, или пока они ожидали своей очереди в отделениях полиции в Москве и Санкт-Петербурге»,— рассказала Дуня Миятович. Письмо было отправлено 5 февраля, и госпожа Миятович написала, что в тот момент продолжали поступать сведения о том, что «десятки демонстрантов все еще содержатся в автозаках в ужасающих условиях из-за неспособности властей предоставить им надлежащие условия».

«Такая ситуация, если она подтвердится, равносильна бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и должна быть немедленно прекращена»,— резюмировала комиссар Совета Европы.

«Надеюсь, вы согласитесь с тем, что сотрудники правоохранительных органов — лица, облеченные государственной властью,— имеют особые обязанности, и их главная задача — защищать граждан и их права,— обратилась Дуня Миятович к Владимиру Колокольцеву.— Поэтому тем более тревожно узнавать, что действия некоторых сотрудников полиции противоречат праву не подвергаться насилию или обращению, которое является нарушением статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (о запрете пыток.— “Ъ”)».

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Дуня Миятович Фото: OSCE

В конце письма его автор отметила, что была бы признательна за информацию о том, что случаи произвольного применения силы и другие нарушения прав человека не остались безнаказанными, а также предложила «любую помощь в соответствии со своим мандатом, чтобы способствовать эффективному внедрению стандартов Совета Европы, касающихся защиты прав человека». «Надеюсь на продолжение конструктивного диалога с вами»,— говорится в конце письма Владимиру Колокольцеву.

По принципу взаимности

К четвергу, как рассказали “Ъ” в секретариате комиссара Совета Европы по правам человека, ответа от МВД РФ получено не было. Впрочем, по информации “Ъ”, официальная реакция на письмо Дуни Миятович все-таки готовится.

Владимир Колокольцев Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В любом случае позиция Москвы ясна из множества предыдущих заявлений высокопоставленных чиновников, дипломатов и законодателей. Так, 1 февраля, отвечая на вопрос о том, видел ли президент Владимир Путин видео, на которых запечатлены жесткие задержания участников протестов, применение электрошокеров и физической силы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил: «Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций… Не нужно примитивно оценивать кадры, которые проявляются. Не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь о том, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого. Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении них, что абсолютно непозволительно».

В тот же день, комментируя заявления американской стороны о чрезмерной жесткости российских силовиков, Дмитрий Песков заявил: «Мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать».

При этом он отметил, что 31 января стал «нелегким днем» для многих европейских стран, где имели место незаконные акции: «Здесь, наверное, нелишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены (из-за коронавирусных ограничений.— “Ъ”) Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойное. Им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан».

Такой же тактики придерживается и МИД РФ. Посетившим ранее Москву министру иностранных дел Швеции, действующему председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде и главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю были вручены видеоматериалы с записями насильственных разгонов протестных акций в США и странах Евросоюза. «Там видно, как в США полицейский джип переезжает колесами лежащих на земле демонстрантов и многое другое. Весь мир обошел кадр, когда молодую женщину в Нидерландах струей воды из брандспойта “прибили” к стене, после чего она уходит оттуда вся в крови»,— комментировал видеокадры глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечая, что в РФ «не было ничего подобного».

«В России во время последних демонстраций полицейские многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств, включая слезоточивый газ. Слезоточивый газ применяли демонстранты против полиции»,— рассказывал он иностранным гостям свою версию событий.

5 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с Жозепом Боррелем “Ъ” поинтересовался у Сергея Лаврова, не напоминает ли ему выбранная Россией линия анекдот советских времен о том, что «в Америке негров линчуют». «Здесь дело не в этом. Это просто остроумное препарирование принципа взаимности»,— объяснил тогда российский министр.

Павел Тарасенко, Николай Сергеев