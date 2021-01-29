Украину оставили с Черчиллем

Россия в четверг одержала победу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ): большинство депутатов выступило за сохранение полномочий ее делегации в этом международном органе. Впрочем, оставшиеся в меньшинстве делегаты — в первую очередь от прибалтийских стран, Грузии и Украины — сдаваться не собираются. Как заявил “Ъ” представитель Киева Алексей Гончаренко, оспаривать полномочия России он и его единомышленники намерены «во Франции, в ПАСЕ, на улицах, на холмах, на пляжах — везде и всегда». При этом господин Гончаренко позволил себе ряд жестких высказываний в адрес главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который в ответ подал жалобу и призвал к санкциям «по линии Совета Европы».

Отвечая на вопрос “Ъ” о завершившейся зимней сессии ПАСЕ, глава российской делегации Петр Толстой назвал исход заседания положительным для Москвы, хотя и признал: впечатления от происходившего в Страсбурге остались тяжелые. Так или иначе, итоги голосования, состоявшегося в четверг, должны были перекрыть все негативные моменты. За резолюцию, подтверждающую полномочия представителей РФ в ПАСЕ, проголосовали 107 человек, против — 36, а 24 — воздержались. Таким образом, Россия сохранила за собой право участвовать в заседаниях, а также выступать и голосовать в ассамблее.

Напомним, что в 2014 году российскую делегацию уже лишали права голоса в ассамблее — из-за присоединения Крыма и событий на востоке Украины. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала возможность восстановления полномочий делегации России, но сделать это удалось лишь в 2019 году. Вопрос о полномочиях РФ рассматривали и в 2020 году. В понедельник с аналогичной инициативой выступила украинская делегация. Ее глава, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева назвала причиной этому «продолжающиеся нарушения прав человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». 38 участников зимней сессии тогда поддержали Киев (необходимый минимум — 30 депутатов из по меньшей мере пяти национальных делегаций). Вопрос был передан в мониторинговый комитет ассамблеи для подготовки доклада.

В итоге доклад, подготовленный австрийским депутатом Стефаном Шеннахом, оказался крайне критичным по отношению к Москве. Среди ее действий, противоречащих принципам Совета Европы, депутат назвал некоторые поправки к Конституции РФ, отравление и задержание оппозиционера Алексея Навального, «репрессии в отношении гражданского общества и политических оппонентов», избирательное применение законов, отсутствие прогресса в выполнении требований по Украине, Крыму, а также «оккупированным грузинским регионам» Южная Осетия и Абхазия.

Из всего этого господин Шеннах сделал неожиданный вывод: «Мы должны утвердить полномочия российской делегации, тем самым мы выберем путь диалога». Он призвал не возвращать ассамблею к «институциональному кризису», и в этом его поддержало большинство участников заседания.

Как заявил “Ъ” глава грузинской делегации Каха Кучава, большинство членов ассамблеи аргументировали свой подход «необходимостью вести прямой диалог с Россией как полноправным членом ПАСЕ» с целью «непосредственного и предметного обсуждения любых важных вопросов, в том числе ареста Алексея Навального». При этом, по его словам, для некоторых делегаций — например, грузинской, украинской и прибалтийских республик — основным мотивом при голосовании за лишение Москвы полномочий в ПАСЕ стало «невыполнение ею своих обязательств в части продолжения нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии и Украины».

Депутат от украинской партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко своего грузинского коллегу поддержал. «В конце (доклада.— “Ъ”) должно быть написано "не ратифицировать полномочия". Это логическое продолжение того, что написано там»,— сказал он. При этом политик выразил сомнения в самой возможности вести диалог с Москвой. «Сегодня в украинском Донецке, который находится в настоящее время под оккупацией Российской Федерации, будет проходить форум, и выступать там будет (главный редактор телеканала RT Маргарита.— “Ъ”) Симоньян — руководитель российского пропагандистского канала. Они проводят форум "Российский Донбасс" в украинском Донецке. А следующими мы увидим российский Баку, российский Тбилиси, российский Вильнюс, российскую Варшаву или, может быть, российский Страсбург? Разве это диалог?» — возмутился украинский депутат. Критике с его стороны подвергся и лично Петр Толстой. «Этот человек, Толстой, вчера после нашего заседания сказал: "Украина — фальсифицированное поддельное государство". Это диалог?» — воскликнул Алексей Гончаренко. А говоря о ПАСЕ, он отметил: ассамблея напоминает скорее «комнатную собачку» или «собачку Путина», чем «сторожевого пса», который должен охранять правопорядок.

Взяв слово, глава делегации РФ назвал «абсолютно недопустимыми в этом зале оскорбления страны, оскорбления одной из делегаций ассамблеи и оскорбления президента России Владимира Путина». А по итогам заседания он подал председателю ПАСЕ Хендрику Дамсу жалобу на Алексея Гончаренко. «Я возмущен отсутствием минимальной политической культуры у этого деятеля. Считаю, что санкции по линии Совета Европы должны быть, и хочу сказать, что это безнаказанным не останется»,— сказал “Ъ” Петр Толстой.

В целом же, говоря об инициативе украинской делегации, вице-спикер Госдумы заверил: все обязательства перед ПАСЕ Москва выполняет и лишать российскую делегацию полномочий не за что. «Россия входит во все конвенции, выполняет решения Европейского суда по правам человека и так далее. А что касается претензий, вроде Крыма и еще чего-то, то, конечно, мы не собираемся это выполнять. У нас есть Конституция Российской Федерации, и она предусматривает приоритет национального законодательства»,— подчеркнул он в разговоре с “Ъ”.

Между тем и в Москве, и в других столицах, похоже, понимают, что тема с полномочиями российской делегации теперь будет подниматься регулярно. Депутат Бундестага Франк Швабе в этой связи даже вспомнил о фильме «День сурка»: «Все время поднимается одна и та же тема. Когда-то стоит задуматься, правильным ли путем мы идем».

Однако у авторов подобных инициатив в правильности пути нет ни малейших сомнений. Алексей Гончаренко, уже зная итоги голосования, сказал “Ъ”: «Мы будем, перефразируя (бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона.— “Ъ”) Черчилля, оспаривать полномочия России во Франции, в ПАСЕ, на улицах, на холмах, на пляжах — везде и всегда».

Марина Коваленко; Георгий Двали, Тбилиси