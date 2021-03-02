Евросоюз встает на востоке

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в среду завершает турне по трем странам «Восточного партнерства» — Молдавии, Грузии и Украине. Поездка дипломата проходит на фоне конфронтации между ЕС и РФ, резко обострившейся в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. В пику Москве господин Мишель заверил президента Молдавии Майю Санду о своей полной поддержке в ее противостоянии с пророссийской оппозицией, на Украине посетил Донбасс, а в Грузии — границу с Южной Осетией. Все это можно считать символическим сигналом Кремлю перед саммитом ЕС 25–26 марта, на котором, как ожидается, будет пересмотрен стратегический подход Брюсселя к отношениям с Россией.

В Молдавии, Грузии и на Украине Шарля Мишеля принимали тепло. «Ваше решение посетить Молдову — символ поддержки молдавских граждан. Благодарю вас за то, что находитесь рядом с нами в это тяжелое время»,— обратилась президент Майя Санду к гостю, для которого визит в Кишинев стал первой остановкой в ходе стартовавшего 28 февраля тура по странам «Восточного партнерства» (программы Евросоюза по поддержке шести государств бывшего СССР). «Визит Шарля Мишеля ясно показывает, что наш регион имеет стратегическое значение для ЕС»,— отметил в Twitter премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. А президент Украины Владимир Зеленский во вторник обратил внимание на то, что европейские партнеры оказывают республике поддержку по целому ряду вопросов.

Особое значение турне Шарля Мишеля приобрело в свете внутриполитических кризисов, которые переживают республики. Власти Грузии, в частности, надеялись на посредничество Брюсселя в конфликте с оппозицией. Напомним, что ситуация в республике обострились после судебного приговора главе оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нике Мелии. Политика арестовали 23 февраля, после чего оппозиция объявила бессрочную акцию протеста и требует досрочных выборов. Надежды оправдались: глава Евросовета предложил «объединиться для поиска точек соприкосновения» за общим переговорным столом в Брюсселе. Инициатива нашла отклик у обеих сторон: господин Гарибашвили назвал ее «блестящей», а одна из лидеров ЕНД Саломе Самадашвили выразила мнение, что «ЕС будет весьма активно участвовать в поиске выхода из создавшегося кризиса».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Georgian Presidential Press Service, Reuters

Содействия Шарля Мишеля ждали и в Киеве — причем не только власти. Бывшие журналисты попавших под украинские же санкции телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK пытались передать главе Евросовета письмо «о том, что на Украине вопиющим образом нарушается основоположный принцип свободы слова, демократии». Сделать это не удалось: как отметили во вторник журналисты, их не пропустили на территорию представительства ЕС в Киеве.

А в Молдавии продолжается схватка партии «Действие и солидарность» госпожи Санду с пророссийской Партией социалистов экс-президента Игоря Додона. Шарль Мишель выступил на стороне действующего главы государства, поддержав в воскресенье ее требование о скорейшем роспуске парламента.

«Те, кто был вовлечены в беззаконие, не должны принимать участие в строительстве будущего Молдавии, поэтому досрочные выборы в парламент могут воплотить это в жизнь»,— подчеркнул господин Мишель, намекая на партию Игоря Додона.

И добавил: «Госпожа президент, Европа на вашей стороне».

Поддерживать республики (в частности, в их борьбе с пандемией COVID-19) готовы в Брюсселе и экономически. По словам господина Мишеля, для Кишинева на эти цели «ЕС уже мобилизовал €108 млн». Он напомнил, что еще €50 млн республика получит в качестве второго транша макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза. Второго транша помощи ЕС на сумму €600 млн ожидают и в Киеве. Тбилиси же председатель Евросовета пообещал помощь с вакцинами, в частности, «сделать все возможное» для ускорения их поставок в республику.

Все это было заявлено с оговоркой о том, что в обмен на помощь европейская сторона ждет реализации реформ. «Украинские граждане заслуживают судебную систему, которая будет уважать верховенство права»,— подчеркнул во вторник Шарль Мишель на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Проведение глубокой судебной реформы в Киеве анонсировали как раз накануне приезда высокого гостя.

Владимир Зеленский, в частности, в понедельник рассказал об идее «суда в смартфоне».

«Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений»,— отметил он, добавив, что на Украине также могу ввести институт присяжных.

О необходимости реформировать судебную систему Шарль Мишель напомнил и в Тбилиси, но подчеркнул: для этого нужно сначала урегулировать внутренний кризис. «Мы сделаем все возможное для конкретных шагов по деэскалации ситуации»,— заверил в ответ господин Гарибашвили. В Кишиневе тоже связали темпы имплементации реформ с внутриполитической ситуацией. «Чтобы продвинуть реформу юстиции, нам нужна парламентская поддержка. Чем быстрее мы проведем досрочные выборы и сформируем правительство, тем быстрее сможем изменить ситуацию к лучшему»,— дала понять Майя Санду.

Президент Молдавии Майя Санду и председатель Европейского совета Шарль Мишель Фото: Vladislav Culiomza, Reuters

Помимо всего прочего, три вошедшие в турне Шарля Мишеля страны объединяет то, что власти каждой из них сейчас находятся в натянутых отношениях с РФ. И об этом гость из Брюсселя не забывал. Так, в ходе визита в Грузию он побывал в селе Хурвалети. Оно расположено на границе с республикой Южная Осетия, которую Тбилиси считает «оккупированным грузинским регионом». «Административные границы по-прежнему являются суровой реальностью для граждан после (российской-грузинской.— “Ъ”) войны 2008 года. Это должно измениться»,— написал господин Мишель в Twitter. И подчеркнул: ЕС привержен суверенитету и территориальной целостности республики.

Из Грузии Шарль Мишель во вторник вылетел в украинский Харьков, откуда вместе с Владимиром Зеленским отправился на линию фронта в Донбасс. Там европейский гость встретился с представителями Операции объединенных сил Украины и мониторинговой миссии ОБСЕ. Перед визитом глава Евросовета также подчеркнул, что его приезд должен стать знаком поддержки Брюсселем суверенитета и территориальной целостности Украины. Посетив же контролируемую Киевом часть Донецкой области, он дал понять, что полностью разделяет позицию украинских властей. «Единственный путь вперед — это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью»,— написал дипломат в Twitter.

Владимир Зеленский в ответ выразил благодарность ЕС и лично Шарлю Мишелю за «политическую поддержку, дипломатическое и санкционное давление на Россию для выполнения ею Минских соглашений и деоккупации украинских территорий».

Как сообщил “Ъ” замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, ЕС активизировал свои контакты со странами «Восточного партнерства» в свете отсутствия «какого-то внятного контакта между новой администрацией США» и руководством республик, что особо очевидно в случае Украины. При этом доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Игорь Грецкий заявил “Ъ”: поездка Шарля Мишеля в Молдавию, Грузию и на Украину свидетельствует о «плавном пересмотре позиции Евросоюза в отношении России в сторону ужесточения», особенно в свете планов корректировки стратегии ЕС на саммите 25–26 марта. «Символично, что Мишель оказался в Киеве в день, когда вступили в силу новые европейские санкции против отдельных лиц в российском руководстве. И неслучайно он поехал на линию соприкосновения в Донбасс и совершил визит на границу с Южной Осетией»,— отметил господин Грецкий. По его словам, Брюссель посылает Москве сигнал о том, что не пойдет на компромиссы в решении существующих конфликтов между республиками и Кремлем и «договариваться с Москвой поверх голов лидеров Молдавии, Грузии и Украины не будет».

Марина Коваленко