«Европа не может выйти из состояния шока»

Европа намерена нести больше ответственности за свою безопасность, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в телефонной беседе с новым госсекретарем США Марко Рубио. Она также отметила, что Берлин намерен тесно сотрудничать с администрацией Дональда Трампа. Тем временем британская The Times со ссылкой на источники пишет, что премьер Соединенного Королевства Кир Стармер может отказаться повышать траты на оборону на 0,2% ВВП за пять лет, даже несмотря на давление Белого дома. Лондон указывает на плохое состояние казны и не исключено, что вскоре объявит о сокращении госрасходов. В свою очередь, Дания заявила, что потратит более $2 млрд на усиление своего военного присутствия в Арктике. Это связано с интересом американского президента к Гренландии, отмечает Reuters. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, как будут складываться отношения США и Европы при Дональде Трампе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Первая неделя после возвращения Дональда Трампа в Белый дом стала тяжелым испытанием для многих партнеров и союзников США, но в первую очередь — для европейцев. Не секрет, что лидеры большинства ключевых государств ЕС симпатизировали Джо Байдену, Камале Харрис и в целом — американским демократам, которые были для них понятны, предсказуемы, идеологически и стилистически близки. С Трампом — совсем другая история: он чужой практически во всем. Провозглашенный им принцип, что в Америке отныне существуют только два пола — мужской и женский, в современной Европе воспринимается чуть ли не как кощунство, сотрясение незыблемых, казалось бы, основ инклюзивности. Шокирует многих европейских политиков и стиль республиканца, прямой, категоричный, кто-то скажет — хамский.

Новая команда, въехавшая в Белый дом, не щадит евроатлантических союзников.

От самого Трампа, членов его семьи и ближайших соратников, таких как Илон Маск, уже пострадали и канадский премьер Джастин Трюдо, и глава британского правительства Ким Стармер, и канцлер Германии Олаф Шольц. На инаугурацию нового президента в Вашингтон были демонстративно приглашены представители партий, которые в Европе считаются праворадикальными и которые стараются загнать в политическое гетто, не имея с ними никаких дел. Это лидер британской «Партия реформ» Найджел Фарадж, один из руководителей «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла, француженка Марион Марешаль, занимающая еще более крайние позиции, чем ее тетя Марин Ле Пен.

Более того, Илон Маск, проявляющий в первую неделю после смены власти в США поразительную активность, уже успел вмешаться в ход избирательной кампании в ФРГ, виртуально поучаствовав в митинге «Альтернативы для Германии» и призвав немцев голосовать именно за эту политическую силу на выборах, которые ожидаются уже через месяц. Не обделил бизнесмен своим вниманием и Великобританию, назвав «Партию реформ» единственной надеждой страны и даже выразив готовность ее финансировать. Совпадение или нет, но проведенный несколько дней назад опрос общественного мнения впервые вывел именно эту политическую силу на первое место: она опередила и правящих лейбористов, и оппозиционных консерваторов.

С действующими европейскими лидерами члены команды Трампа при этом общаются минимально, а руководство Еврокомиссии вообще игнорируют, как будто нет в Европе такого института. Как реагировать на столь непривычный стиль поведения главного союзника, в Брюсселе, похоже, так пока и не определились, до сих пор пребывая в состоянии растерянности, если не сказать шока. А как иначе объяснить непостижимое, унизительное, непростительное молчание в ответ на заявления Трампа о желании отторгнуть у Дании Гренландию? То есть у члена Евросоюза пытаются отнять часть территории, посягают на его целостность, а руководители коллективной Европы как будто в рот воды набрали. Они, такие решительные и грозные, когда дело касается маленькой Грузии, не нашли в себе сил выразить даже робкое несогласие с претензиями нового хозяина Белого дома.

Стоит ли удивляться, что и Трамп после этого относится к ним соответственно: кто они вообще, эти люди, возглавляющие диковинные межнациональные органы, названия которых невозможно запомнить?

А тут еще целый набор его указов и распоряжений, идущих вразрез с мнением объединенной Европы. Это и выход из Парижского соглашения по климату, и готовящиеся санкции в отношении Международного уголовного суда, и угрозы ввести торговые пошлины против европейских союзников, и многое другое. К этой новой Америке европейцам еще предстоит приспособиться и определиться, как себя с ней вести: или подчиниться, затаиться, взять паузу в ожидании следующих выборов в США и возможной смены власти, или начать сопротивляться, отстаивать собственные принципы и ценности и свои земли, такие как Гренландия. Пока не похоже, что европейцы выберут второй вариант. Может быть, только самые отчаянные из них, но таких не слишком много.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Максим Юсин