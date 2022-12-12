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Коммерсантъ FM
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Если вы не отзоветесь, мы напишем в НКО

ЕСПЧ призвал российский МИД заплатить по счетам

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) разработал новую стратегию взаимодействия с Россией на предмет исполнения решений Европейского суда по правам человека: напоминать нашим властям о незакрытых делах теперь будут через МИД, а получать информацию о ходе их исполнения — от российских НКО и даже через ООН. В Страсбурге выбрали такой путь, так как официальных прямых каналов для общения с Москвой по судебным делам у них не осталось, а, по данным КМСЕ, Россия все еще должна заявителям около €2,02 млрд справедливой компенсации. Впрочем, эксперт сомневается, что новая стратегия сработает и приведет к каким-то новым шагам со стороны российских властей.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Images

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Images

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 12 декабря обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала Российскую Федерацию исполнить постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные до 16 сентября этого года. Кроме того, она напомнила, что Европейский суд продолжит выносить решения в отношении России, а Комитет министров продолжает контролировать их выполнение. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы. Судя по всему, такое обращение — элемент новой стратегии надзора за решениями ЕСПЧ, касающимися России, которую на своем последнем ежеквартальном заседании утвердил КМСЕ.

Напомним, 15 марта 2022 года Москва уведомила Совет Европы о начале процедуры выхода РФ из этой организации. На следующий день Совет Европы принял решение о немедленном исключении России, после чего российские власти прекратили коммуникацию с ЕСПЧ и КМСЕ, в том числе по вопросам исполнения принятых Европейским судом решений. Минувшим летом в России был принят закон, по которому решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению, а все выплаты по более ранним делам должны проводиться только в рублях и на счета в российских банках. В Страсбурге же, ссылаясь на положения своего устава, утверждают, что Россия обязана исполнить постановления ЕСПЧ, касающиеся ее действий и бездействия, принятые до 16 сентября 2022 года.

При этом у Страсбурга фактически отсутствуют официальные каналы коммуникации с российскими властями по судебным делам.

До разрыва с Советом Европы этим занималась Генпрокуратура, но 18 июля президент Владимир Путин освободил начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры от обязанностей уполномоченного России при ЕСПЧ.

Однако КМСЕ решил, что надзор за исполнением принятых в отношении России решений следует продолжать, и утвердил новую стратегию взаимодействия с российскими властями. Не получая от них обратной связи, Страсбург намерен расширить обмен информацией с российскими неправительственными организациями. Также решено активизировать взаимодействие с соответствующими инструментами ООН по правам человека, участником которых по-прежнему является Россия. «Улучшение синергии с такими органами могло бы обеспечить комитет более актуальной информацией, а также, возможно, альтернативными каналами для реализации мер, необходимых для исполнения дел ЕСПЧ»,— говорится в подготовленных к заседанию КМСЕ предложениях. Генсеку Совета Европы предложено после каждого заседания по исполнению решений ЕСПЧ уведомлять российский МИД об ожидающих исполнения российских делах с призывом их исполнить.

Что дал россиянам ЕСПЧ — и как теперь без него жить

Также планируется создать отдельный обновляемый реестр невыполненных решений о справедливой компенсации — он будет показывать в том числе сумму процентов, начисленных за просрочку платежей. В частности, на этой неделе КМСЕ впервые уточнил сумму процентов, причитающихся по иску Грузии к России: если основная сумма компенсации составляет €10 млн, то проценты за просрочку достигают уже около €1,2 млн.

Сейчас, по данным КМСЕ, на контроле Комитета министров находится 2227 дел, которые ожидают полного исполнения российскими властями, в том числе нет информации о выплате компенсации по 1874 делам. При этом после 16 марта на контроль КМСЕ поступило 242 дела, а закрыто было только три (на основании поступившей ранее информации о платежах).

Общая сумма задолженности России по решениям ЕСПЧ по состоянию на 8 ноября 2022 года составляет €2,02 млрд.

Впрочем, львиная доля этой суммы приходится на компенсацию по жалобе ЮКОСа: она составляет около €1,87 млрд, и Конституционный суд РФ уже разрешил российским властям эти деньги не платить. Если же не принимать в расчет задолженность по делу ЮКОСа и первому иску Грузии, то сумма невыплаченных, по информации КМСЕ, компенсаций составляет €135,7 млн, подсчитал главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев. Однако он призывает относиться к этим цифрам с осторожностью: по некоторым данным, в России выплаты продолжали производить и после 16 марта, но эту информацию не направляют в Страсбург. Письма генсека Бурич — это дежурная имитация бурной деятельности аппарата и самого КМСЕ, так как игра, очевидно, идет «в одни ворота», констатирует эксперт. Понятно, что обращения в МИД никого ни к чему не обязывают и реакции на них никакой не будет, уверен он.

Анастасия Корня

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