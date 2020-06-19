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Историк, доцент СПбГУ 63-летний Олег Соколов 8 ноября 2019 года убил свою аспирантку и сожительницу 24-летнюю Анастасию Ещенко. Из материалов дела следует, что во время ссоры он несколько раз выстрелил в нее, затем расчленил труп и попытался утопить его в Мойке по частям, но сам упал в реку. В совершении преступления историк признался в тот же день, оформив явку с повинной. Однако через полгода его позиция несколько изменилась: на вопрос о признании вины в суде он не ответил, выразив желание послушать сторону обвинения. Последние новости и все самое важное о деле Олега Соколова — в материале “Ъ”.