Корабли России и Мьянмы приступили к совместным учениям в Андаманском море
В Мьянме стартовали учения «Марумекс-2026» с участием кораблей ВМФ России, сообщила пресс-служба ТОФ. Церемония открытия прошла в порту Тилава. От России задействованы фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга».
От ВМС Мьянмы участвуют фрегаты «Кинг Тхар Лун» и «Кинг Кйан Сит Тхар», подлодка «Мин Йе Тхеинтхатху», вертолетоносец «Моаттама». Российскую делегацию возглавляет генерал-лейтенант Алексей Кияшко, принимающую — вице-адмирал Чжо Лин Зо.
В Андаманском море стороны отработают маневрирование, противовоздушную и противоминную оборону, освобождение захваченного судна. Цели — развитие сотрудничества и безопасность судоходства в Юго-Восточной Азии.