В Мьянме стартовали учения «Марумекс-2026» с участием кораблей ВМФ России, сообщила пресс-служба ТОФ. Церемония открытия прошла в порту Тилава. От России задействованы фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга».