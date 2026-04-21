Суд отказался заменить историку Соколову срок в колонии на принудительные работы

Осужденный за убийство аспирантки бывший доцент СПбГУ Олег Соколов подал прошение выпустить его из колонии и заменить наказание на принудительные работы. Суд ему отказал.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Олег Соколов (2019 год)

«Суд отказал в принятии этого заявления, так как Соколов достиг пенсионного возраста, а в соответствии со ст. 53.1 УК, таким лицам принудительные работы не назначаются»,— пояснила «РИА Новости» руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Соколов осужден за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК). В декабре 2020 года суд приговорил его к 12,5 годам в колонии строгого режима. В 2021 году он подал апелляцию на приговор. Защита настаивала, что он совершил убийство в состоянии аффекта, и просила учесть в качестве смягчающего обстоятельства якобы аморальное поведение погибшей. Суд отказал в смягчении приговора.

