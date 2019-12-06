Историка Соколова отправили на психиатрическую экспертизу

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, направили на психиатрическую экспертизу, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев. По его словам, историка отправили из СИЗО «Бутырка» в «специализированное экспертное учреждение». «В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой»,— рассказал адвокат (цитата по ТАСС).

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Олега Соколова перевели в медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, заявил агентству секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. По его словам, историк пробудет в учреждении до 31 декабря.

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Напомним, 9 ноября 63-летнего Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке были обнаружены человеческие останки, принадлежавшие его бывшей студентке и сожительнице 24-летней Анастасии Ещенко. Историк признался в убийстве девушки. 11 ноября суд арестовал его на два месяца.

Подробности — в материале “Ъ” «Она стала беситься при упоминании моих детей».