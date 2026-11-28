С середины июля силы США перенаправили 158 коммерческих судов, экипажи которых выполнили требования, и вывели из строя шесть судов, отказавшихся подчиниться. Судам в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу рекомендовано прислушиваться к предупреждениям о блокаде.