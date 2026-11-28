США вывели из строя судно Pacific Archer в Оманском заливе
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об ударе по коммерческому судну в Оманском заливе. По данным ведомства, балкер Pacific Archer под флагом Палау вышел из иранского порта Бендер-Аббас и попытался прорвать установленную США военно-морскую блокаду, несмотря на неоднократные предупреждения.
Американский военный самолет применил высокоточные боеприпасы, поразив кормовую часть судна. В результате силовая установка вышла из строя, гражданский экипаж не пострадал. В CENTCOM подчеркнули, что продолжат строго обеспечивать соблюдение блокады в регионе.
С середины июля силы США перенаправили 158 коммерческих судов, экипажи которых выполнили требования, и вывели из строя шесть судов, отказавшихся подчиниться. Судам в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу рекомендовано прислушиваться к предупреждениям о блокаде.