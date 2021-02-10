Суд не дал повода для пересмотра истории

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить второй по счету иск о защите чести и достоинства историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова, признанного виновным в убийстве и расчленении своей сожительницы Анастасии Ещенко. Осужденный требовал удалить выпуск вечернего шоу «Док-ток» на «Первом канале», в котором его бывшая любовница Екатерина Пржигодзкая рассказывала об избиениях со стороны историка и угрозах утюгом. Ранее Олег Соколов обращался со схожим иском из-за аналогичных рассказов девушки в фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» — в прошлом месяце суд с доводами историка также не согласился.

Поводом для обращения Олега Соколова в суд стал выпуск вечернего шоу «Док-ток», который вышел в эфире «Первого канала» 19 октября прошлого года под названием «Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова». В Санкт-Петербурге суд отказал во втором иске Олега Соколова к его любовнице и СМИ.

Программу продублировали и на сайте телеканала. Журналистка Ксения Собчак в ходе передачи берет интервью у Екатерины Пржигодзкой — бывшей любовницы историка. В нем девушка рассказывает о событиях ноября 2008 года в Москве: жестоком избиении, угрозах раскаленным утюгом и попытке убийства.

Олег Соколов и его защитники считали, что подобные обвинения «превращают Соколова в общественном сознании в опасного маньяка», а потому распространяемые «Первым каналом» сведения стоит признать порочащими и не соответствующими действительности, уточняли содержание иска в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Истец требовал от ответчиков опровержения, удаления выпуска с сайта телеканала и компенсации в виде 1 тыс. руб. с каждой из сторон. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга с доводами Олега Соколова не согласился и в удовлетворении требований отказал.

Ранее аналогичные требования осужденный выдвигал к фильму «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» и ООО «ГПМ "Развлекательное телевидение"», которое занималось созданием киноленты. Там Екатерина Пржигодзкая также рассказывала, что Олег Соколов привязывал ее к стулу, наносил удары, угрожал утюгом. Требования Петроградский райсуд удовлетворить отказался. Как сообщал “Ъ”, ту же историю девушка излагала в заявлении в правоохранительные органы в ноябре 2008 года с просьбой провести проверку действий историка.

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По делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Екатерина Пржигодзкая выступала в роли свидетеля и давала показания на одном из заседаний. В приговоре, вынесенном Олегу Соколову Октябрьским райсудом, судья Юлия Максименко отмечала, что противоречий между показаниями госпожи Пржигодзкой, данными в 2020 году, и заявлением от 2008 года не обнаружено. Говоря об итогах судебного разбирательства, потерпевшая сторона отдельно отмечала удовлетворенность тем, что показания Екатерины Пржигодзкой легли в основу приговора для характеристики личности Олега Соколова.

25 декабря Октябрьский районный суд приговорил историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве своей сожительницы и аспирантки того же университета Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Олег Соколов убил свою сожительницу в период с 2:36 до 3:00 8 ноября 2019 года «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности». После этого он расчленил труп и вечером того же дня начал по частям выкидывать его в Мойку. Во время одной из ходок Олег Соколов сам упал в реку, а проезжавший мимо таксист вызвал спасателей. При историке нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а у него дома — голову Анастасии Ещенко. Защита Олега Соколова с приговором не согласилась и обжаловала его в горсуде. Согласно данным с сайта суда, материалы туда пока не поступили.

Марина Царева, Санкт-Петербург