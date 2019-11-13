После убийства аспирантки доцента уволили из СПбГУ за «аморальный поступок»

Доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, уволили из вуза на основании статьи о совершении аморального проступка, «несовместимого с продолжением данной работы» (п. 8 ст. 81 ТК РФ), сообщил проректор по организации работы с персоналом Владимир Еремеев.

Ранее пользователи интернета создали петицию, в которой авторы потребовали отстранить и привлечь к ответственности руководство СПбГУ. К моменту публикации новости петицию подписали более 74 тыс. человек. Негодование граждан связано с двумя другими эпизодами, которые авторы петиции связывают с доцентом Соколовым.

Так, в марте 2018 года на лекции Олега Соколова студент задал вопрос о якобы плагиате в работах историка. После этого под призывы лектора «дать в глаз» задавшему вопрос студенту в аудитории началась потасовка и сокурсники вывели его из помещения.

Другой инцидент произошел в ноябре 2008 года. Как сообщал «Московский комсомолец» (в 2018 году), тогда Олег Соколов удерживал другую молодую девушку в своей квартире, где избил ее и угрожал изуродовать. «На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут»,— говорилось в заявлении пострадавшей в полицию, которое датировано 1 декабря 2008 году. Авторы петиции просят проверить деятельности 43-го отделения полиции Петроградского района Санкт-Петербурга и выяснить, по какой причине заявление студентки осталось без внимания. Со стороны СПбГУ тогда реакции не последовало. Комментируя этот эпизод позавчера, 11 ноября, уже после убийства аспирантки Анастасии Ещенко, представители вуза заявили, что «в тексте описывались события 10-летней давности», «никто не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней», а Олег Соколов «к уголовной ответственности привлечен не был».

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Напомним, утром 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки, при нем нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а в квартире — женскую голову. Убитой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой преподаватель жил. В признательных показаниях господин Соколов сообщил, что застрелил ее еще 7 ноября, а затем решил избавиться от тела. Водолазы нашли туловище убитой в реке Екатерингофка в Кировском районе Санкт-Петербурга. 11 ноября суд отправил историка в СИЗО до 8 января. В ходе заседания на вопрос о мотивах преступления доцент ответил, что никогда не видел «такого потока агрессии» и упомянул нападение на него с ножом.

Подробности дела — в материале “Ъ” «Она стала беситься при упоминании моих детей».