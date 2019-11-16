Обвиняемого в убийстве историка Соколова проверят на причастность к избиению студента

Главное следственное управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербурге проведет проверку по факту возможной причастности бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова к применению силы к слушателю на открытой лекции в 2018 году, сообщается на сайте СКР.

Как отмечается, во время рабочей поездки председателя СКР Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург житель города рассказал главе ведомства о своем конфликте с лектором, который в данный момент обвиняется в убийстве. Молодой человек рассказал, что в начале марта 2018 года был с применением силы удален с открытой лекции Олега Соколова по указанию последнего (в частности, он призвал «дать в глаз» слушателю, задавшему ему вопрос о плагиате в работах историка).

Глава СКР поручил главному следственному управлению ведомства по Санкт-Петербургу истребовать и изучить материалы по этому факту, а также внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями Олега Соколова в различные годы в рамках расследуемого уголовного дела.

63-летний Олег Соколов был задержан в Санкт-Петербурге 9 ноября. Преподавателя достали из реки Мойки, в его рюкзаке были обнаружены две женские руки, а в его квартире — женская голова. Позже Олег Соколов признался в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко. 11 ноября суд арестовал его сроком на два месяца.

Об обстоятельствах дела — в материале “Ъ”.