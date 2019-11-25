Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.

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«Уголовное дело передали в центральный аппарат»,— сказал господин Почуев ТАСС. Будут ли Олега Соколова перевозить в Москву, пока неизвестно (сейчас он находится в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге).

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Напомним, 9 ноября историка Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке были обнаружены две женские руки, а в его квартире — женская голова. Позднее Олег Соколов признался в убийстве своей бывшей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко. 11 ноября суд арестовал его на два месяца.

Подробности — в материале “Ъ” «"Она стала беситься при упоминании моих детей"».