Преподавателей вузов предложили проверять у психиатров

Депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко («Единая Россия») внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании для преподавателей вузов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Проектом предлагается обязать работников организаций общего и высшего профессионального образования проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.

«Не только с точки зрения юридических, но и общечеловеческих норм недопустимо, чтобы образовательным и воспитательным процессом занимался человек недостойный, совершавший преступления против жизни и здоровья граждан, или человек, имеющий психические отклонения»,— говорится в пояснительной записке. Уточняется, что инициатива была разработана после «чудовищного по своей жестокости» убийства аспирантки СПбГУ доцентом Олегом Соколовым.

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Напомним, 9 ноября историка Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке были обнаружены две женские руки, а в его квартире — женская голова. Позднее доцент признался в убийстве своей бывшей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко. 11 ноября суд арестовал его на два месяца. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России.

Подробности — в материале “Ъ” «"Она стала беситься при упоминании моих детей"».