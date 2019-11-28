Преподавателей вузов предложили проверять у психиатров

Депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко («Единая Россия») внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании для преподавателей вузов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Проектом предлагается обязать работников организаций общего и высшего профессионального образования проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.
«Не только с точки зрения юридических, но и общечеловеческих норм недопустимо, чтобы образовательным и воспитательным процессом занимался человек недостойный, совершавший преступления против жизни и здоровья граждан, или человек, имеющий психические отклонения»,— говорится в пояснительной записке. Уточняется, что инициатива была разработана после «чудовищного по своей жестокости» убийства аспирантки СПбГУ доцентом Олегом Соколовым.
Напомним, 9 ноября историка Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке были обнаружены две женские руки, а в его квартире — женская голова. Позднее доцент признался в убийстве своей бывшей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко. 11 ноября суд арестовал его на два месяца. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России.
Подробности — в материале “Ъ” «"Она стала беситься при упоминании моих детей"».
просмотров: 129398
просмотров: 89938
просмотров: 89232
просмотров: 79437
просмотров: 72446