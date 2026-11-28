По данным Bonhams, музыкант приобрел Fender Telecaster в середине 1970-х в шотландском Глазго за $80. С тех пор он, вероятно, играл на ней на каждом концерте. Инструмент считают фирменной гитарой Парфитта и одной из самых знаковых ритм-гитар в истории рока.