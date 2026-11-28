Гитара Рика Парфитта ушла с молотка за $126 тысяч
Фирменная электрогитара ритм-гитариста британской рок-группы Status Quo Рика Парфитта продана на аукционе в Лондоне за $126,4 тыс. Об этом сообщил аукционный дом Bonhams. Итоговая цена лота составила 96,5 тыс. фунтов стерлингов.
По данным Bonhams, музыкант приобрел Fender Telecaster в середине 1970-х в шотландском Глазго за $80. С тех пор он, вероятно, играл на ней на каждом концерте. Инструмент считают фирменной гитарой Парфитта и одной из самых знаковых ритм-гитар в истории рока.
Согласно описанию лота, изначально инструмент был белым, однако позднее его вручную перекрасили в темно-синий цвет. Следы белого покрытия на корпусе заметны до сих пор. Именно этот инструмент стал визитной карточкой музыканта.
Status Quo выпустили дебютный альбом в 1968 году, а широкую популярность обрели в 1970-х. На счету группы более 30 студийных альбомов. Наибольшего успеха в чартах добились синглы «In The Army Now», «Rockin' All Over the World» и «Down Down».