Историка Соколова поставили на учет в «Бутырке» из-за склонности к суициду

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, поставили на учет в СИЗО «Бутырка» как склонного к самоубийству, сообщила ТАСС член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. «Это связано с его попыткой свести счеты с жизнью, предпринятой в ходе следственных действий в Петербурге»,— пояснила она. Историк содержится в психбольнице «Бутырки», там ему должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

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Напомним, 9 ноября 63-летнего Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке были обнаружены человеческие останки, принадлежавшие его бывшей студентке и сожительнице 24-летней Анастасии Ещенко. Историк признался в убийстве девушки. 11 ноября суд арестовал его на два месяца.

Подробности — в материале “Ъ” «Она стала беситься при упоминании моих детей».