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Обвиненный в убийстве историк Соколов переведен в СИЗО «Кресты 1»

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей аспирантки, переведен из изолятора временного содержания в СИЗО, сообщил адвокат историка Александр Почуев. Он, согласно правилам, будет на карантине, а после его переведут в общую камеру.

Как сообщил господин Почуев «Интерфаксу», экс-доцент определен в СИЗО «Кресты 1».

Напомним, 11 ноября специалист по военной истории Франции Олег Соколов был арестован в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки Анастасии Ещенко. Историк признал вину. Из СПбГУ его уволили за «аморальный поступок».

Об обстоятельствах дела — в материале “Ъ” «Она стала беситься при упоминании моих детей».

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