WP: США передислоцируют войска из Бахрейна в Израиль и Иорданию
Вооруженные силы США, размещенные в зоне Персидского залива, могут быть переведены на базы в Израиле и Иордании. Об этом сообщает The Washington Post. По данным газеты, американские военные планируют покинуть объект в Бахрейне, где ранее располагался передовой штаб 5-го оперативного флота, подчиняющегося CENTCOM.
Ранее на этой базе находились более 8 тыс. военнослужащих. Однако из-за постоянных иранских ударов в ходе боевых действий и последовавших операций объект практически опустел. Будущее базы пока не определено, но, как отмечает издание, находиться под прицелом близлежащего Ирана американские военные не намерены.
В Израиле и Иордании уже сосредоточена крупная группировка войск США. В ее составе — основная часть боевой авиации, а также систем противовоздушной и противоракетной обороны Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.