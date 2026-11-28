Ранее на этой базе находились более 8 тыс. военнослужащих. Однако из-за постоянных иранских ударов в ходе боевых действий и последовавших операций объект практически опустел. Будущее базы пока не определено, но, как отмечает издание, находиться под прицелом близлежащего Ирана американские военные не намерены.