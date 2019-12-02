Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, арестованный по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, содержится в психбольнице московского следственного изолятора «Бутырка», рассказала «Интерфаксу» член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. По ее словам, историка поместили в двухместную камеру, на условия содержания он не жалуется.

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«Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы. Госпожа Меркачева добавила, что обвиняемый очень много читает, и «в целом его все устраивает», но он «хочет обратно в Питер».

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9 ноября 63-летнего Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке нашли две женские руки, а в квартире — женскую голову. Позднее историк признался в убийстве своей бывшей студентки и сожительницы 24-летней Анастасии Ещенко. 11 ноября суд арестовал его на два месяца.

Подробности — в материале “Ъ” «Она стала беситься при упоминании моих детей».