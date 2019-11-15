Адвоката обвиненному в убийстве историку Соколову оплатили его бывшие коллеги

Защиту бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей аспирантки, оплатили его бывшие коллеги из Российского военно-исторического общества (РВИО), рассказал РБК адвокат Александр Почуев. По его словам, у самого историка нет средств для оплаты адвокатских услуг, и деньги для него собирают знакомые из РВИО. «Жертвуют посильные деньги на его нужды»,— сказал адвокат.

Чем известен историк Олег Соколов Читать далее

11 ноября доцент СПбГУ, специалист по военной истории Франции Олег Соколов был арестован в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки Анастасии Ещенко. Историк признал вину. Из СПбГУ его уволили за «аморальный поступок».

Об обстоятельствах дела — в материале “Ъ” «"Она стала беситься при упоминании моих детей"».