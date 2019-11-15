Адвоката обвиненному в убийстве историку Соколову оплатили его бывшие коллеги

Защиту бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей аспирантки, оплатили его бывшие коллеги из Российского военно-исторического общества (РВИО), рассказал РБК адвокат Александр Почуев. По его словам, у самого историка нет средств для оплаты адвокатских услуг, и деньги для него собирают знакомые из РВИО. «Жертвуют посильные деньги на его нужды»,— сказал адвокат.
11 ноября доцент СПбГУ, специалист по военной истории Франции Олег Соколов был арестован в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки Анастасии Ещенко. Историк признал вину. Из СПбГУ его уволили за «аморальный поступок».
Об обстоятельствах дела — в материале “Ъ” «"Она стала беситься при упоминании моих детей"».
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