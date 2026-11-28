Лерчек вернули украшения и 45 млн руб. после помилования
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), помилованной президентом Владимиром Путиным, вернули ювелирные украшения и 45 млн руб., изъятые при обыске в 2024 году. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат Константин Третьяков.
По словам защитника, сотрудники УВД ТиНАО вернули украшения, не оформленные следователем как вещдоки, а суд снял арест с наличных. Среди изъятого были 22 комплекта премиальных брендов, включая Chopard, Rolex и Cartier.
При этом пропавшие часы Cartier и браслет Bulgari пока не найдены — МВД сообщало о потере двух украшений на 14,4 млн руб. Ранее суд назначил ей пять лет условно, штраф 763,5 млн рублей и запрет администрировать сайты по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ.
Сама Лерчек улетела в Пекин на лечение от рака желудка четвертой стадии. Весной она прошла химиотерапию в НМИЦ имени Блохина, осенью болезнь прогрессировала. Врачи рекомендовали CAR-T-клеточную терапию в Китае, которая в России при таком диагнозе пока не применяется.