При этом пропавшие часы Cartier и браслет Bulgari пока не найдены — МВД сообщало о потере двух украшений на 14,4 млн руб. Ранее суд назначил ей пять лет условно, штраф 763,5 млн рублей и запрет администрировать сайты по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ.