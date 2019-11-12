Доценту СПбГУ в изоляторе не хватает очков

Обвиняемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова в изоляторе не бьют, он жалуется на отсутствие очков. Об этом стало известно после визита в ИВС председателя ОНК Санкт-Петербурга Александра Холодова. Он прибыл туда после просьбы адвоката проверить условия содержания господина Соколова.

На вопрос, не бьют ли его и как кормят, Олег Соколов ответил, что «никто не бьет, корм такой, как полагается тюрьме». «Не могу читать, мне нужны очки»,— попросил доцент.

По его словам, сокамерник ведет себя достойно, сотрудники (ИВС) — идеально корректно. Господина Соколова переведут в «Кресты», оттуда он сможет обращаться в ОНК, подчеркнул господин Холодов.

В субботу утром 63-летнего доцента СПбГУ вытащили из реки Мойки, при нем нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а в квартире — женскую голову. Убитой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой преподаватель сожительствовал. Позже в признательных показаниях Олег Соколов сообщил, что застрелил ее еще 7 ноября, а затем решил избавиться от тела.

О деле — в материале “Ъ” «"Она стала беситься при упоминании моих детей"».