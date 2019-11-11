Доценту СПбГУ предъявили обвинение в убийстве аспирантки

Доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, предъявлено обвинение, рассказал «Интерфаксу» его адвокат Александр Почуев.
По словам защитника, обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Напомним, в субботу утром 63-летнего доцента СПбГУ вытащили из реки Мойки, при нем нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а в квартире — женскую голову. Убитой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой преподаватель сожительствовал. Позднее в признательных показаниях Олег Соколов сообщил, что застрелил ее еще 7 ноября, а затем решил избавиться от тела. Водолазы нашли туловище убитой в одной из рек Кировского района Санкт-Петербурга. 11 ноября суд отправил историка в СИЗО до 8 января. Университет заявил, что принял решение уволить господина Соколова.
Подробнее об аресте историка — в материале “Ъ” «Она стала беситься при упоминании моих детей».
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