Убитую аспирантку СПбГУ похоронили на Кубани

В станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой доцентом Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге 7 ноября. Тело девушки в закрытом гробу было доставлено для отпевания в храм св. Троицы, в храме и вокруг него собрались более сотни человек.

Девушка была похоронена на станичном кладбище рядом с могилами ее родственников, рассказали местные жители. На траурной церемонии присутствовали представители администрации района, соседи, одноклассники, коллеги родителей погибшей девушки. Траурных речей не произносилось.

Анастасия Ещенко родилась и выросла в Старовеличковской, закончила школу с золотой медалью, поступила на исторический факультет СПбГУ, а затем в аспирантуру. Отец девушки — учитель в средней школе, мать служит в ОВД по Калининскому району.

Напомним, 11 ноября специалист по военной истории Франции Олег Соколов был арестован в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки Анастасии Ещенко. Историк признал вину. Из СПбГУ его уволили за «аморальный поступок».

Об обстоятельствах дела — в материале “Ъ” «Она стала беситься при упоминании моих детей».

Анна Перова, Краснодар