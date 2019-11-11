«Она стала беситься при упоминании моих детей»

Суд отправил в понедельник в СИЗО доцента Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), крупнейшего специалиста по наполеоновской эпохе Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Против своего ареста историк не возражал. В субботу его достали из реки Мойка: при ученом оказался рюкзак с конечностями девушки, а в квартире — ее голова.

На заседание Октябрьского райсуда пришли около сотни журналистов, большинство из которых не поместилось в зал. Адвокат подозреваемого Александр Почуев заявил ходатайство о закрытии слушания, поскольку, по его мнению, на заседании могли быть «разглашены сведения об интимной жизни»: «Мы будем подробно обсуждать медицинские вещи, взаимоотношения с потерпевшей, также сведения, унижающие честь и достоинство»,— сказал он суду, однако в ходатайстве адвокату отказали. Александр Почуев также просил отложить заседание на 72 часа, чтобы собрать сведения о личности подозреваемого, а также медицинские справки о состоянии его здоровья.

Чем известен историк Олег Соколов Читать далее

Олег Соколов не возражал против избрания самой строгой меры пресечения. Во время заседания ему несколько раз становилось плохо: у него начиналась истерика. Когда следователь давал пояснения к ходатайству о заключении под стражу, господин Соколов положил голову на руки и некоторое время раскачивался, после чего откинулся на спинку скамьи. Через некоторое время он начал буквально метаться по клетке, громко всхлипывать и стонать, не отрывая рук от головы. «Я понимаю, что ситуация стрессовая для вас. Как и для всех остальных, уж поверьте»,— сказала судья Юлия Максименко подозреваемому, попросив его собраться. «Я раскаиваюсь в совершенном, полагаю, что ходатайство следователя обоснованно»,— проговорил Олег Соколов, после чего заплакал.

Адвокат Александр Почуев просил суд поступить гуманно и избрать для историка меру пресечения в виде домашнего ареста. «Олег Валерьевич не представляет общественной опасности. В свои 63 года он не будет пытаться препятствовать следствию. Возможны какие-то гуманные методы, с отключением связи, например. Содержать Олега Валерьевича на тюремной баланде, мы считаем негуманным»,— заявил адвокат. На уточнение, где подозреваемый может отбывать домашний арест, адвокат назвал адрес «набережная реки Мойки, 82», то есть место совершения преступления. «Ну да, все ясно. Понятно»,— отреагировала судья на такое предложение защитника.

Что известно по делу преподавателя СПбГУ Читать далее

В явке с повинной, которую оформил подозреваемый, сообщается, что Олег Соколов вечером 7 ноября выстрелил из обреза мелкокалиберной винтовки в Анастасию Ещенко четыре раза, затем расчленил тело и выкинул его в мешках в реку Мойку. На заседании стало известно, что в квартире историка находилась только голова убитой девушки, а от остальных частей тела он успел избавиться. Днем 11 ноября водолазы обнаружили туловище убитой в реке Екатерингофке в Кировском районе Санкт-Петербурга.

На заседании Олег Соколов, отвечая на соответствующие вопросы прокурора, сообщил суду, что в СПбГУ работал как основной сотрудник, на полной ставке. Отметим, еще утром лекции доцента, назначенные на завтрашний день, все еще не были исключены из электронного расписания СПбГУ, однако сейчас его фамилии нет в списке преподавателей.

В СПбГУ “Ъ” заявили, что Олег Соколов будет уволен, а его академическая нагрузка — распределена между другими преподавателями.

При этом информация о том, что студенты уже жаловались на доцента, не подтвердилась: «В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, Олег Соколов регулярно получал положительные характеристики»,— заявили в университете. Комментируя заявление студентки об избиении ее Олегом Соколовым, в СПбГУ отметили, что в тексте «описывались события десятилетней давности». «При этом никто не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней»,— сообщили в университете и добавили, что уже работают над созданием дополнительного комплекса мер «по предотвращению подобных ситуаций в обществе». «Санкт-Петербургский университет полностью поддерживает инициативы, высказанные депутатом Госдумы Евгением Марченко, о том, чтобы правоохранительные органы в обязательном порядке информировали руководство образовательных организаций (вузов, колледжей, школ и т. д.) о случаях, когда их сотрудники были уличены в домашнем насилии, а также о восстановлении требования об обязательном предоставлении работниками образовательной сферы документов о состоянии психического здоровья»,— заявили в учебном заведении.

Помимо этого Олег Соколов «выступал с лекциями по интернету и писал книги».

«У меня 100 научных трудов, из которых 16 монографий: на испанском, на польском, сейчас переводится на немецкий. Лекции читаю на русском и французском. По-английски лекции читать мне сложно, еще немного владею испанским»,— рассказал историк.





Олег Соколов преподавал в СПбГУ на кафедре истории Нового и Новейшего времени с 2000 года. Несколько раз его приглашали читать лекции в Сорбоннский университет в Париже, а в 2003 году наградили французским орденом Почетного Легиона (указ подписывал тогдашний президент Французской Республики Жак Ширак).

После вопроса судьи о мотивах поступка доцент вновь заплакал. «Мы любили друг друга очень сильно и планировали пожениться. Она стала беситься при упоминании моих детей. Все было очень прекрасно… Я разных женщин любил... Я такого потока агрессии еще никогда не видел. Нападение с ножом — это что-то невообразимое. Никогда такого не случалась. Не понимаю. Девушка, которая казалась мне идеалом…» — быстро и невнятно проговорил Олег Соколов, после этого защита взяла двухминутный перерыв для уточнения позиции. Уточнения про нож адвокат суду делать не стал.

Погибшая студентка Анастасия Ещенко, которая приехала на учебу в Санкт-Петербург из Калининского района Краснодарского края, окончила с золотой медалью школу №4 в станице Старовеличковской, сообщили “Ъ” в администрации района. Мать девушки, подполковник внутренней службы Галина Ещенко, занимает должность начальника отделения по работе с личным составом ОМВД России по Калининскому району, уточнили в администрации (на сайте районного отдела размещена биографическая справка и фотография Галины Ещенко). В пресс-службе ГУ МВД по краю эти данные не подтверждают и не комментируют. Отец Олег Ещенко работает учителем физкультуры в школе №4 станицы Старовеличковской, которую окончила аспирантка. В руководстве школы ситуацию не комментируют, уточняя лишь тот факт, что родители убитой в настоящее время находятся в Санкт-Петербурге. Брат Сергей Ещенко — игрок футбольного клуба «Краснодар».

В следственном изоляторе историк пробудет до 8 января 2020 года. После заседания адвокат Александр Почуев заявил, что решение суда будет обжаловано. Скорее всего, сегодня Олегу Соколову предъявят обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Также ему назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Марина Царева, Санкт-Петербург; Анна Перова, Краснодар