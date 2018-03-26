Пожар в торговом центре в Кемерово

25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» произошел пожар. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Опознаны 27 человек. 76 человек пострадали, из них 14 госпитализированы. Очаг возгорания предположительно находился в игровой комнате ТРЦ, засыпанной поролоновыми мячиками. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, для его тушения потребовалось 19 часов. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. По делу о пожаре задержаны пять человек. Семьям погибших будет выплачено в сумме по 5 млн руб.