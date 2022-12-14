Осужденным по делу «Зимней вишни» ограничили срок ознакомления с материалами дела

Центральный районный суд Кемерово ограничил для фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» срок ознакомления с материалами дела. В суде решили, что осужденные Танзила и Эдуард Комковы, Светлана Шенгерей и Никита Чередниченко намеренно затягивают рассмотрение апелляционных жалоб.

Каждому из осужденных по решению суда дано дополнительное время для ознакомления с материалами дела, срок составляет от 10 до 14 дней. Последним с ознакомление должен закончить Чередниченко, которому дали срок до 29 декабря. После того, как фигуранты изучат материалы дела, его направят в суд апелляционной инстанции.

«В каждом случае суд пришел к выводу о явном затягивании осужденными срока для дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела, злоупотреблении ими предусмотренными законом правами. (В связи с этим.— "Ъ") судом рассмотрен вопрос об ограничении и установлении срока для дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела»,— сообщили в суде (цитата по ТАСС).

Приговор вынесли в конце 2021 года. Все четверо признаны виновными в получении взятки и легализации денег при реконструкции зданий Кемеровского кондитерского комбината в 2013-2014 годах в «Зимней вишни». При пожаре в ТЦ в 2018 году погибли 60 человек.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Пожар разгорелся из взятки».

Лаура Кеффер